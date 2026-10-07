BAYETAV’ın araştırmasına göre, bu pazar İzmir’de milletvekili seçimi yapılması durumunda yarışın zirvesinde Yeni Parti yer alıyor.
İzmir’de seçim olsa ne olur? Anketin sonucu şaşırttı
BAYETAV’ın İzmir araştırması, sandık kurulması halinde kentte siyasi dengelerin nasıl değişebileceğine ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Listenin zirvesindeki parti ile diğerleri arasındaki fark şaşırttı.Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmada Yeni Parti’nin oy oranı yüzde 47 olarak ölçülürken, AK Parti yüzde 26 ile ikinci sırada bulunuyor.
BAYETAV araştırmasında katılımcılara, “Bu pazar İzmir’de seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Ankete göre Yeni Parti yüzde 47 ile açık ara ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 26 oy oranıyla ikinci oldu.
Diğer partilerin oy oranları ise şöyle ölçüldü:
* Yeni Parti: %47
* AK Parti: %26
* DEM Parti: %5
* İYİ Parti: %5
* MHP: %3
* CHP: %4
* Zafer Partisi: %4
* TİP: %2
* Yeniden Refah Partisi: %1
* Anahtar Parti: %1
* Diğer: %2
Araştırma sonuçlarında Yeni Parti ile AK Parti arasındaki farkın 21 puan olması dikkat çekti. CHP ise yüzde 4 ile listenin alt sıralarında yer aldı.