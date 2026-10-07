Yeniçağ Gazetesi
07 Ekim 2026 Çarşamba
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İzmir’de seçim olsa ne olur? Anketin sonucu şaşırttı

İzmir’de seçim olsa ne olur? Anketin sonucu şaşırttı

BAYETAV’ın İzmir araştırması, sandık kurulması halinde kentte siyasi dengelerin nasıl değişebileceğine ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Listenin zirvesindeki parti ile diğerleri arasındaki fark şaşırttı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İzmir’de seçim olsa ne olur? Anketin sonucu şaşırttı - Resim: 1

BAYETAV’ın araştırmasına göre, bu pazar İzmir’de milletvekili seçimi yapılması durumunda yarışın zirvesinde Yeni Parti yer alıyor.

1 8
İzmir’de seçim olsa ne olur? Anketin sonucu şaşırttı - Resim: 2

Araştırmada Yeni Parti’nin oy oranı yüzde 47 olarak ölçülürken, AK Parti yüzde 26 ile ikinci sırada bulunuyor.

2 8
İzmir’de seçim olsa ne olur? Anketin sonucu şaşırttı - Resim: 3

BAYETAV araştırmasında katılımcılara, “Bu pazar İzmir’de seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

3 8
İzmir’de seçim olsa ne olur? Anketin sonucu şaşırttı - Resim: 4

Ankete göre Yeni Parti yüzde 47 ile açık ara ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 26 oy oranıyla ikinci oldu.

4 8
İzmir’de seçim olsa ne olur? Anketin sonucu şaşırttı - Resim: 5

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle ölçüldü:

5 8
İzmir’de seçim olsa ne olur? Anketin sonucu şaşırttı - Resim: 6

* Yeni Parti: %47
* AK Parti: %26
* DEM Parti: %5
* İYİ Parti: %5
* MHP: %3

6 8
İzmir’de seçim olsa ne olur? Anketin sonucu şaşırttı - Resim: 7

* CHP: %4
* Zafer Partisi: %4
* TİP: %2
* Yeniden Refah Partisi: %1
* Anahtar Parti: %1
* Diğer: %2

7 8
İzmir’de seçim olsa ne olur? Anketin sonucu şaşırttı - Resim: 8

Araştırma sonuçlarında Yeni Parti ile AK Parti arasındaki farkın 21 puan olması dikkat çekti. CHP ise yüzde 4 ile listenin alt sıralarında yer aldı.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro