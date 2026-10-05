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TFF Kadınlar 2. Ligi'nde Trakya'yı temsil eden Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü'nde baba-kız aynı hedef için çalışıyor. Takımda uzun yıllardır görev yapan 55 yaşındaki Nihat Üsüz'e, bu yıl antrenörlük belgesini alan 20 yaşındaki kızı Çağanur Üsüz de eşlik ediyor.

2015 yılında kurulan takım, gelecek ay başlayacak yeni sezonun hazırlıklarını sürdürürken baba-kız sportif başarının yanı sıra kadın futbolunun Tekirdağ'da daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarına devam ediyor.

'KIZ ÇOCUKLARINI YEŞİL SAHALARA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Takımın Trakya'yı 2. Lig'de temsil eden tek ekip olduğunu belirten Nihat Üsüz, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Buradaki amacımız başarıdan çok kadın futbolunu daha fazla insana tanıtmak. Bununla ilgili elimizdeki bütün imkanları kullanarak kız çocuklarını yeşil sahalara çekmeye çalışıyoruz."

BABA-KIZ EVDE DE FUTBOLU KONUŞUYOR

Kızının uzun süre takımda futbol oynadıktan sonra antrenörlüğe başladığını anlatan Üsüz, kadın antrenörlerin futbolda daha fazla yer almasını istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bizim kafamızdaki program, kadın antrenörleri futbolun içine dahil edip futbola daha fazla güzellik ve farkındalık katmak. Belki bir ilk adımı attık. İnşallah emsal teşkil eder, daha iyi programlar yapıp takımlara örnek oluruz. Her akşam bununla ilgili sohbetler ediyoruz. Programlar, projeler ve antrenman çalışmalarını gerektiğinde evde yapıyoruz. Ailece tamamen futbola ve futbola katkımıza odaklanmış durumdayız."

'ORTAK BİR PAYDADA BULUŞUYORUZ'

Yaklaşık 8 yıl futbol oynayan Çağanur Üsüz ise babasıyla birlikte antrenörlük yapmanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu söyledi:

"Bazen fikir ayrılıklarımız olsa da takımın başarısı için ortak bir paydada buluşuyoruz. Onun desteğini hep hissediyorum. Birlikte takımımızı en güzel yerlere getirmek istiyoruz."

'YETENEK ÇOK FAZLA, ÖNEMLİ OLAN FIRSAT SUNULMASI'

Kadın futbolunda fırsat eşitliğine dikkat çeken Çağanur Üsüz, genç futbolculara daha fazla imkan sağlanması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"İyi eğitim alabilmeleri lazım. Kendilerini gösterebilecekleri ortamların oluşturulması gerekiyor. Yetenek çok fazla. Önemli olan bu yeteneklere fırsatlar sunulması. O yüzden hem altyapımızda hem de A takımımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbolcuyken sana belirli bir program veriyorlar, onu yapıyorsun. Ne yapacağın belli. Ama antrenörken futbolcunun psikolojisiyle, antrenmanıyla, beslenmesiyle, hatta bazen özel hayatıyla bile ilgilenmek zorunda kalabiliyorsun. O yüzden bence antrenörlük kesinlikle daha zor."