Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı