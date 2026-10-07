Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Antalya dışında) Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Ekim raporuna göre, Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutluyken birçok bölgemizde de sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Ayrıca vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da bu akşam toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya dışında Batı Akdeniz kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerinde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu akşam toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu gece saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerine kadar Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.