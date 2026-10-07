Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026)

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Ekim raporuna göre, Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutluyken birçok bölgemizde de sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Ayrıca vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Antalya dışında) Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 3

RÜZGAR: Rüzgarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 4

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 5

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da bu akşam toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 6

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 7

ÇANAKKALE 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 8

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 9

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya dışında Batı Akdeniz kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 10

ADANA 16°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 11

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 12

ANKARA 9°C, 21°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 13

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 14

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 15

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 16

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerinde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu akşam toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 17

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu gece saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerine kadar Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı geliyor (7 Ekim 2026) - Resim: 18

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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