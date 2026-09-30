Kaynak: İHA

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli liberosu Gizem Örge, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda yeni sezon hedeflerinden Fenerbahçe'ye, kariyerinden Türk voleybolunun yükselişine kadar birçok konuya değindi.

'KUPALARLA TAÇLANDIRACAĞIMIZ BİR SEZON OLACAĞINA İNANIYORUM'

Gizem Örge'nin açıklamaları şu şekilde:



"Güzel bir oluşum oldu bu sene, çok heyecanlıyız. Yeni sezon için çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. Lavarini de Fenerbahçe camiasını, bizi, daha da iyi bilerek geldi. Güzel bir çalışmayla kupalarla taçlandıracağımız bir sezon olacağına inanıyorum."

'SAVUNMA BAKANI' LAKABINA YANIT

"Lakabım için de çok mutluyum. Bana bunu layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Tabii ki disiplinli şekilde çalışmanın ürünü diyebilirim."

'ANBEAN YAPTIĞIM İŞE ODAKLANMAYA ÇALIŞIYORUM'

"Yaptığınız şeyin büyüklüğünü düşündüğünüz zaman daha fazla stres hissediyorsunuz. Ya da ileriye dönük 'hata yapmamalıyım, hata yapacağım, hata yapma şansım yok' gibi düşüncelerle ilerlediğiniz zaman hata kaçınılmaz oluyor. Olabildiğince anbean yaptığım işe odaklanmaya çalışıyorum. Bu, mental sağlığımı korumama yardım ediyor."

'FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMEK BENİM İÇİN BİR ŞEREFTİR'

"Fenerbahçe'de forma giymek benim için bir şereftir. Biz ailecek Fenerbahçe taraftarıyız. O yüzden her sene olduğu gibi gururla, mutlulukla elimden geldiğince bu armayı taşımaya çalışacağım."

'KENDİMİ MOTİVE ETTİKTEN SONRA ÇÖZÜMLER YOLDA GELİYOR'

"Yolda bazen kazalar oluyor, zorluklar oluyor. O zamanlarda bu işe neden başladığımı hatırlıyorum. Bu işi ne kadar sevdiğimi, bu iş için ne kadar emek verdiğimi, sadece yola devam etmem konusunda kendimi motive ettikten sonra çözümler yolda geliyor. Son yıllarda kendi üzerimde de çalışmalarım devam ediyor. Daha sakin ve daha huzurlu Gizem var diyebilirim."

Örge, kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük yapmayı çok fazla düşünmediğini ancak spor dünyasının içerisinde kalmak istediğini de belirtti.

'İLGİNİN VOLEYBOLA KAYMASI YATIRIMLARI ARTIRIYOR'

"Uzun yıllar içinde doğru yatırım, doğru planlama, voleybolun geldiği nokta; izlenme oranı da gittikçe artıyor. Avrupa şampiyonası final maçımız futboldaki izlenme oranıyla aynıymış. İlginin de çok fazla voleybola kayması yapılan yatırımları da artırıyor. O yüzden daha fazla izleyin, daha fazla takip edin, voleybol daha da hak ettiği yerlere gelsin."

'SEVDİKLERİMLE VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYORUM'

"Bu yaz milli takım sezonu öncesi keyifliydi. Fiziksel olarak kendimi bir sonraki hedef için hazırlamaya çalışıyorum. Zihinsel olarak çok yorucu olmakla birlikte fiziksel olarak da toparlanma ihtiyacı oluyor, her sezon bittiğinde ve yeni bir sezona adım atarken dinlenip, kafamı rahatlatıp, sevdiklerimle vakit geçirmeyi seviyorum."

GENÇ KIZLARA TAVSİYE

"Sosyal medya rüyasına çok fazla kanmadan; hiçbir hayat sosyal medyada göründüğü kadar kolay ya da hiçbir hedef kolay ulaşılabilir olmuyor. Başarı için biraz sabır ve disiplinli bir çalışma gerektiriyor. Hedefini kendi becerin doğrultusunda belirlemek, kendi isteğin doğrultusunda bir hayal kurmak ve o hayale her gün adım adım gitmek çok önemli."