Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 4 yıl önce taekwondoya kazandırılan Elçin Berra Tuzsuz, önemli bir başarıya imza attı.
Genç sporcu, Batı Grubu Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası Elemelerinde elde ettiği dereceyle Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Millî Takım Seçmelerine davet edildi.
Yetenek taramasıyla keşfedilerek taekwondoya yönlendirilen Tuzsuz’un 4 yıllık süreç sonunda millî takım seçmelerine davet edilmesi, yürütülen çalışmaların önemli sonuçlarından biri oldu.
Gençlik ve Spor teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, sporcunun gelişiminde emeği bulunan antrenör Hanife Yıldız ile Elçin Berra Tuzsuz tebrik edilerek, millî takım seçmelerinde başarı dilekleri iletildi.