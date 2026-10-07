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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎‎Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 4 yıl önce taekwondoya kazandırılan Elçin Berra Tuzsuz, önemli bir başarıya imza attı.

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‎Genç sporcu, Batı Grubu Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası Elemelerinde elde ettiği dereceyle Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Millî Takım Seçmelerine davet edildi.

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‎Yetenek taramasıyla keşfedilerek taekwondoya yönlendirilen Tuzsuz’un 4 yıllık süreç sonunda millî takım seçmelerine davet edilmesi, yürütülen çalışmaların önemli sonuçlarından biri oldu.

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‎Gençlik ve Spor teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, sporcunun gelişiminde emeği bulunan antrenör Hanife Yıldız ile Elçin Berra Tuzsuz tebrik edilerek, millî takım seçmelerinde başarı dilekleri iletildi.