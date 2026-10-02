Kaynak: İHA

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, yeni sezon hazırlıkları sırasında İhlas Haber Ajansına (İHA) açıklamalarda bulundu.

Deneyimli oyuncu, Avrupa Şampiyonası finalinde Melissa Vargas'ın duygusallaştığı anlarda takım içinde yaşananları anlattı.

'O AN TAKIM BİR BÜTÜN OLDU'

Eda Erdem'in açıklamaları şu şekilde:

"Bizler uzun yıllar bu seviyede bu sporu yapıyoruz. Daha önce oynadığımız bir Avrupa finali var. Üçüncü Avrupa finalini oynadık. Takım olarak birbirimizi çok iyi tanıyan bir ekibiz. Herkes birbirini çok iyi anlıyor. Zaten güzel bir arkadaşlık var.

Bir bakış, bir hareket, bir dokunuş, bir bağırış ya da bir gözyaşı her şeyi değiştirebiliyor. Bahsettiğiniz sekansta da bunların hepsini yaşadık. O an takımın bir bütün olup, Vargas'a, herkesin birbirine yardım etmesiyle Avrupa şampiyonluğu geldi. Sporu bu yüzden çok seviyoruz. Çünkü her an her şey olabilir. O anlar çok kıymetli"