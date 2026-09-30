Konyaspor ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek Filistin Milli Takımı, mücadele öncesinde Konya'da coşkulu bir şekilde karşılandı.
Konakladığı otelden Konya Büyükşehir Stadyumu'na doğru hareket eden Filistin kafilesini, stadyum yolunda çok sayıda taraftar bekledi.
MEŞALELER YAKILDI, TEZAHÜRATLAR YAPILDI
Konyalı taraftarlar, Filistin Milli Takımı'nın stadyuma gelişi sırasında meşaleler yakarak kafileye destek verdi.
Yoğun ilgiyle karşılanan Filistin Milli Takımı, taraftarların tezahüratları eşliğinde stadyuma giriş yaptı.