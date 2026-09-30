Konyaspor ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek Filistin Milli Takımı, mücadele öncesinde Konya'da coşkulu bir şekilde karşılandı.

Filistin Milli Takımı'na Konya'da coşkulu karşılama - Resim : 1

Konakladığı otelden Konya Büyükşehir Stadyumu'na doğru hareket eden Filistin kafilesini, stadyum yolunda çok sayıda taraftar bekledi.

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MEŞALELER YAKILDI, TEZAHÜRATLAR YAPILDI

Konyalı taraftarlar, Filistin Milli Takımı'nın stadyuma gelişi sırasında meşaleler yakarak kafileye destek verdi.
Yoğun ilgiyle karşılanan Filistin Milli Takımı, taraftarların tezahüratları eşliğinde stadyuma giriş yaptı.