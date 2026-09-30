Bir dönem Süper Lig'in yıldızıydı: İstanbul'da kivi içerken görüntülendi

Yıllar sonra Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'yi ziyaret eden Emmanuel Emenike, bu kez İstanbul sokaklarında ortaya çıktı. Nijeryalı eski futbolcunun bir kahvehanede kivi içerken çekilen görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.