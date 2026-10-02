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Bosna Hersek futbolunun yaşayan efsanelerinden Edin Dzeko, milli takım kariyerini İsveç karşılaşmasıyla noktalayacak. Tecrübeli golcünün vedası öncesinde ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler, Bosna Hersek halkının kaptanına duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi.

Başkent Saraybosna'da binalar Dzeko'nun fotoğrafları ve formasıyla süslenirken, köfteci esnafı da yıldız futbolcunun vedasına kendine özgü bir şekilde katıldı.

DZEKO İÇİN KÖFTELER 11'Lİ SERVİS EDİLİYOR

Bosna Hersek'te cevapi olarak bilinen geleneksel köfteyi satan esnaf, normalde 10 adet sundukları porsiyonları Dzeko'nun milli takımdaki forma numarası olan 11'e ithafen bugün 11 adet olarak servis ediyor.

SARAYBOSNA'DA BİNALARA DZEKO FORMASI GİYDİRİLDİ

Başkent Saraybosna'da Dzeko'nun 11 numaralı Bosna Hersek formasını giydiği büyük bir fotoğraf asıldı.

Kentin simgelerinden Sönmeyen Ateş Anıtı'nın üzerindeki bina da yıldız futbolcunun 11 numaralı formasıyla kaplandı.

MİLLİ FORMAYA İSVEÇ MAÇIYLA VEDA EDECEK

Edin Dzeko, bu akşam Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında İsveç'e karşı son kez Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını giyecek.