Yeniçağ Gazetesi
07 Ekim 2026 Çarşamba
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor

İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki son hareketliliği değerlendirerek altın ve gümüş yatırımcıları için kritik uyarılarda bulundu. Özellikle Ekim ayının ikinci ve üçüncü haftasına dikkat çeken Memiş, bu süreçte sert dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor - Resim: 1

Altın yatırımcıları piyaları takip etmeye devam ediyor. İslam Memiş altın için alarm zilleri çalarak çok sert hareketler geleceğini duyurdu. Memiş; ons altın, gram altın, ons gümüş ve gram gümüş için takip edilmesi gereken kritik bant aralıklarını tek tek sıraladı.

1 9
İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor - Resim: 2

Piyasaların yönünü belirleyecek yoğun bir takvime işaret eden İslam Memiş; ABD enflasyon rakamları, Fed'in faiz kararı ve açıklanacak tutanakların merkez bankasının yol haritasını netleştireceğini ifade etti.

2 9
İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor - Resim: 3

ABD tahvil faizlerindeki seyrin yanı sıra jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarının değerli metaller üzeresindeki baskısı sürüyor.

3 9
İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor - Resim: 4

ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK BANT ARALIKLARI

Yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak piyasadaki teknik seviyeleri paylaşan Memiş'in öngörülerine göre takip edilecek kritik bant aralıkları şu şekilde:

4 9
İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor - Resim: 5

Ons Altın: 4.140 dolar seviyesinde dar bir bantta sıkışan ons altında aşağıda 4.070 dolar, yukarıda ise 4.370 dolar bant aralığı takip ediliyor.

5 9
İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor - Resim: 6

Gram Altın: Kapalıçarşı piyasasında 6.582 lira seviyesinde işlem gören gram altın için kısa vadede 6.500 – 7.000 TL aralığındaki dalgalanma seyrinin devam etmesi bekleniyor.

6 9
İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor - Resim: 7

Ons Gümüş: Uluslararası piyasalarda 61 dolar seviyesinin üzerinde seyreden ons gümüşte ana trend olarak 58 – 62 dolar aralığı izleniyor.

7 9
İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor - Resim: 8

62 dolar üzerindeki kalıcılık 64 ve 65 dolar direncini gündeme getirebilir.

8 9
İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor - Resim: 9

Gram Gümüş: 96,5 lira seviyesinde yer alan gram gümüş tarafında ise 90 – 100 TL bant aralığında dalgalı bir trend öngörülüyor.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro