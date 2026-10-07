İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor

Altın yatırımcıları piyaları takip etmeye devam ediyor. İslam Memiş altın için alarm zilleri çalarak çok sert hareketler geleceğini duyurdu. Memiş; ons altın, gram altın, ons gümüş ve gram gümüş için takip edilmesi gereken kritik bant aralıklarını tek tek sıraladı.