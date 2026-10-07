Altın yatırımcıları piyaları takip etmeye devam ediyor. İslam Memiş altın için alarm zilleri çalarak çok sert hareketler geleceğini duyurdu. Memiş; ons altın, gram altın, ons gümüş ve gram gümüş için takip edilmesi gereken kritik bant aralıklarını tek tek sıraladı.
İslam Memiş altın için alarm zilleri çaldı: Çok sert hareketler geliyor
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki son hareketliliği değerlendirerek altın ve gümüş yatırımcıları için kritik uyarılarda bulundu. Özellikle Ekim ayının ikinci ve üçüncü haftasına dikkat çeken Memiş, bu süreçte sert dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Piyasaların yönünü belirleyecek yoğun bir takvime işaret eden İslam Memiş; ABD enflasyon rakamları, Fed'in faiz kararı ve açıklanacak tutanakların merkez bankasının yol haritasını netleştireceğini ifade etti.
ABD tahvil faizlerindeki seyrin yanı sıra jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarının değerli metaller üzeresindeki baskısı sürüyor.
ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK BANT ARALIKLARI
Yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak piyasadaki teknik seviyeleri paylaşan Memiş'in öngörülerine göre takip edilecek kritik bant aralıkları şu şekilde:
Ons Altın: 4.140 dolar seviyesinde dar bir bantta sıkışan ons altında aşağıda 4.070 dolar, yukarıda ise 4.370 dolar bant aralığı takip ediliyor.
Gram Altın: Kapalıçarşı piyasasında 6.582 lira seviyesinde işlem gören gram altın için kısa vadede 6.500 – 7.000 TL aralığındaki dalgalanma seyrinin devam etmesi bekleniyor.
Ons Gümüş: Uluslararası piyasalarda 61 dolar seviyesinin üzerinde seyreden ons gümüşte ana trend olarak 58 – 62 dolar aralığı izleniyor.
62 dolar üzerindeki kalıcılık 64 ve 65 dolar direncini gündeme getirebilir.
Gram Gümüş: 96,5 lira seviyesinde yer alan gram gümüş tarafında ise 90 – 100 TL bant aralığında dalgalı bir trend öngörülüyor.