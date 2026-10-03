Kaynak: İHA

Eski Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun babası Münir Mustafa Hatipoğlu, hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Hatipoğlu için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Hatipoğlu'nun naaşı, törenin ardından defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

GALATASARAY CAMİASI CENAZEDE BULUŞTU

Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Fatih Demircan, Ozan Bingöl Yurtsever, Can Natan, Mehmet Cibara ve Emir Aral katıldı.

Sportif AŞ başkan vekilleri Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş ile Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan da törende yer aldı.

FATİH TERİM VE OKAN BURUK DA KATILDI

Galatasaray'ın eski başkanları Adnan Polat ve Burak Elmas, teknik direktör Okan Buruk, eski teknik direktör Fatih Terim ile eski yöneticiler Abdürrahim Albayrak, Erden Timur, Rezan Epözdemir ve Yusuf Günay da cenazeye katılarak Hatipoğlu ailesini yalnız bırakmadı.

Törende Münir Mustafa Hatipoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri de hazır bulundu.