Milyonlarca emeklinin yaşadığı ekonomik darboğazı hafifletecek tarihi kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Yasallaşırsa emekliye 4 maaş birden gelecek.Kaynak: Haber Merkezi
Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen tasarı yasalaşırsa, halihazırda yılda 2 kez 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin yerini, yılda 4 kez verilecek 'net asgari ücret' tutarında yeni ikramiyelere bırakacak.
Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda sadece 2 kez verilen 4.000 TL tutarındaki emekli ikramiyelerinin artırılması için Meclis harekete geçti.
Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca emeklinin mevcut ikramiyelerle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı gerçeğinden yola çıkılarak hazırlanan yeni yasa teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
YENİ Parti tarafından 2 Ekim 2026 tarihinde Meclis'e getirilen ve doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen teklif, ikramiye sistemini kökten değiştirmeyi hedefliyor.
Hazırlanan kanun teklifine göre, emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri sadece dini bayramlarla sınırlı kalmayacak.
Düzenleme kabul edilirse, emekliler ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda tam 4 kez ikramiye alacak.
Üstelik bu ikramiyelerin tutarı sabit bir rakam üzerinden değil, o dönem geçerli olan net asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanarak hesaplara yatırılacak.
TBMM'ye sunulan tasarının gerekçesinde, resmi enflasyon rakamlarının çok üzerinde seyreden hayat pahalılığına ve emeklilerin yaşadığı ağır geçim sıkıntısına dikkat çekildi.
Mevcut 4 bin liralık ödemelerin, uzun yıllar ülkeye hizmet etmiş vatandaşların ekonomik durumunda anlamlı bir iyileşme yaratmadığının altı çizildi.
Gerekçe metninde şu kritik ifadelere yer verildi:
"Anayasa'da tanımlanan sosyal devlet ilkesi uyarınca, dezavantajlı kesimlerin korunması ve desteklenmesi devletin yükümlülüğüdür. Bu düzenleme ile hem gelir dağılımında adaletin sağlanması hem de emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir."
Gözler şimdi, milyonlarca emeklinin kaderini doğrudan etkileyecek olan bu teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine çevrildi.