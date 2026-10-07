Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu

Gerekçe metninde şu kritik ifadelere yer verildi:

"Anayasa'da tanımlanan sosyal devlet ilkesi uyarınca, dezavantajlı kesimlerin korunması ve desteklenmesi devletin yükümlülüğüdür. Bu düzenleme ile hem gelir dağılımında adaletin sağlanması hem de emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir."