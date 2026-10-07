Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu

Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Yasallaşırsa emekliye 4 maaş birden gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu - Resim: 1

Milyonlarca emeklinin yaşadığı ekonomik darboğazı hafifletecek tarihi kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu - Resim: 2

Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen tasarı yasalaşırsa, halihazırda yılda 2 kez 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin yerini, yılda 4 kez verilecek 'net asgari ücret' tutarında yeni ikramiyelere bırakacak.

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Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu - Resim: 3

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda sadece 2 kez verilen 4.000 TL tutarındaki emekli ikramiyelerinin artırılması için Meclis harekete geçti.

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Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu - Resim: 4

Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca emeklinin mevcut ikramiyelerle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı gerçeğinden yola çıkılarak hazırlanan yeni yasa teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

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Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu - Resim: 5

YENİ Parti tarafından 2 Ekim 2026 tarihinde Meclis'e getirilen ve doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen teklif, ikramiye sistemini kökten değiştirmeyi hedefliyor.

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Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu - Resim: 6

Hazırlanan kanun teklifine göre, emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri sadece dini bayramlarla sınırlı kalmayacak.

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Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu - Resim: 7

Düzenleme kabul edilirse, emekliler ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda tam 4 kez ikramiye alacak.

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Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu - Resim: 8

Üstelik bu ikramiyelerin tutarı sabit bir rakam üzerinden değil, o dönem geçerli olan net asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanarak hesaplara yatırılacak.

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Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu - Resim: 9

TBMM'ye sunulan tasarının gerekçesinde, resmi enflasyon rakamlarının çok üzerinde seyreden hayat pahalılığına ve emeklilerin yaşadığı ağır geçim sıkıntısına dikkat çekildi.

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Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu - Resim: 10

Mevcut 4 bin liralık ödemelerin, uzun yıllar ülkeye hizmet etmiş vatandaşların ekonomik durumunda anlamlı bir iyileşme yaratmadığının altı çizildi.

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Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu - Resim: 11

Gerekçe metninde şu kritik ifadelere yer verildi:

"Anayasa'da tanımlanan sosyal devlet ilkesi uyarınca, dezavantajlı kesimlerin korunması ve desteklenmesi devletin yükümlülüğüdür. Bu düzenleme ile hem gelir dağılımında adaletin sağlanması hem de emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir."

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Emekliye 4 maaş birden geliyor: Meclis’e sunuldu - Resim: 12

Gözler şimdi, milyonlarca emeklinin kaderini doğrudan etkileyecek olan bu teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine çevrildi.

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