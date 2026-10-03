Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, oğlu Hamza ile yaptığı sohbet sırasında Real Madrid ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin esprili açıklamalarda bulundu.

Grubun son maçında Real Madrid ile karşılaşacaklarını hatırlatan genç teknik adam, oğluna Arda Güler ve Kylian Mbappe'yi yakından görme fırsatı bulacağını söyledi.

'SENİ MBAPPE'YLE TANIŞTIRACAĞIM'

Arda Turan, oğlu Hamza'ya, "Grubun son maçı Real Madrid'le. Arda Güler'i, Mbappe'yi göreceğiz. Seni Mbappe'yle tanıştıracağım." dedi.

Sözlerinin devamında ise "Biz çok da tanışmak istemiyoruz ama..." diyerek Fransız yıldız hakkında esprili bir yorum yaptı.

Arda Turan'ın oğluyla yaptığı sohbet ve Mbappe hakkındaki sözleri sosyal medyada ilgi gördü.