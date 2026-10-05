Kaynak: İHA

Karlıova Kaymakamlığı koordinesinde Toklular köyünde hayata geçirilen geleneksel organizasyon, çevre illerden gelen sporseverlerin ve yöre halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Kars, Erzurum ve Muş gibi bölgesel merkezlerden gelen 40 at sahibinin katıldığı müsabakalar boyunca izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı.

ZİRVEYE ÇIKAN İSİMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Arap ve İngiliz atlarının farklı kategorilerde boy gösterdiği koşularda birincilik ipini göğüsleyen isimler ve kategorileri şu şekilde sıralandı:

-Arap Atı A Grubu: Tolga Kınık

-Arap Atı B Grubu: Fuat Karabağ

-İngiliz Atı C Grubu: Ferdi Polat

-İngiliz Atı D Grubu: Ferit Karşal

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve para ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

BÖLGEDE HUZUR VE GÜVEN VURGUSU

Etkinlik kapsamında konuşma yapan Bingöl Valisi Cahit Çelik, bölgede tesis edilen huzur ortamının sosyal ve kültürel faaliyetlerin önünü açtığına değindi. Geçmişte yaşanan terör olayları nedeniyle hizmet ve altyapının yanı sıra bu tür etkinliklerin de sekteye uğradığını hatırlatan Çelik, bugün kentin dağı ve ovasıyla tam bir güven iklimine kavuştuğunu dile getirdi.

Sivil ve mülki idare amirlerinin tam kadro katıldığı organizasyon, yapılan konuşmalar ve ödül töreninin ardından sona erdi.