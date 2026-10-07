Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan, tarım, gıda ve deniz taşımacılığı sektörlerinin dev oyuncularından Taban Gıda Dış Ticaret AŞ hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.
Türkiye'nin ünlü gıda firması için iflas kararı: En büyük 500'e girmişti
Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan, gıda ve deniz taşımacılığı sektörünün dev ismi hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi. Geçtiğimiz yıl 12,5 milyar liranın üzerinde ciro açıklayan firmanın beklenmedik iflas kararı piyasada şok etkisi yarattı.Kaynak: Haber Merkezi
TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ ARASINDAYDI
2016 yılında kurulan Taban Gıda Dış Ticaret AŞ, kısa sürede büyüme göstererek gıda ve tarım piyasasında önemli bir konuma ulaştı.
Şirket; başta tahıl, bakliyat, kuru meyve, yağlı tohumlar ve yem hammaddeleri olmak üzere geniş bir yelpazede tarımsal ürünün ithalatı ve ihracatını gerçekleştiriyordu.
Taban Gıda, yalnızca tarım ürünleri ticaretiyle sınırlı kalmayıp, bünyesinde bulundurduğu kuru yük gemileriyle uluslararası deniz taşımacılığı alanında da aktif olarak faaliyet gösteriyordu.
FORTUNE 500 VE CAPİTAL 500 LİSTESİNDE ZİRVEYE OYNAMIŞTI
Yakaladığı yüksek satış hacmi ve cirolarla Türkiye'nin dev şirketler ligine adını yazdıran Taban Gıda, finansal performansıyla dikkat çekmişti:
FORTUNE 500 BAŞARISI
Şirket, 4,5 milyar lirayı aşan cirosuyla adım attığı Fortune 500 Türkiye listesinde 130'uncu sıraya kadar yükselmişti.
CAPİTAL 500 VERİLERİ
Capital 500 araştırmasına göre dev şirketin 2023 yılı cirosu 12,5 milyar lirayı aşarken, aynı dönemde 13,3 milyon lira vergi öncesi kâr elde ettiği kaydedilmişti.
Geçmişte elde ettiği bu devasa ciro rakamları ve üst sıralardaki yeriyle dikkat çeken köklü gıda firmasının iflas kararı piyasalarda şok etkisi yarattı.