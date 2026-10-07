Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye'nin ünlü gıda firması için iflas kararı: En büyük 500'e girmişti

Türkiye'nin ünlü gıda firması için iflas kararı: En büyük 500'e girmişti

Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan, gıda ve deniz taşımacılığı sektörünün dev ismi hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi. Geçtiğimiz yıl 12,5 milyar liranın üzerinde ciro açıklayan firmanın beklenmedik iflas kararı piyasada şok etkisi yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'nin ünlü gıda firması için iflas kararı: En büyük 500'e girmişti - Resim: 1

Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan, tarım, gıda ve deniz taşımacılığı sektörlerinin dev oyuncularından Taban Gıda Dış Ticaret AŞ hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

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Türkiye'nin ünlü gıda firması için iflas kararı: En büyük 500'e girmişti - Resim: 2

TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ ARASINDAYDI

2016 yılında kurulan Taban Gıda Dış Ticaret AŞ, kısa sürede büyüme göstererek gıda ve tarım piyasasında önemli bir konuma ulaştı.

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Türkiye'nin ünlü gıda firması için iflas kararı: En büyük 500'e girmişti - Resim: 3

Şirket; başta tahıl, bakliyat, kuru meyve, yağlı tohumlar ve yem hammaddeleri olmak üzere geniş bir yelpazede tarımsal ürünün ithalatı ve ihracatını gerçekleştiriyordu.

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Türkiye'nin ünlü gıda firması için iflas kararı: En büyük 500'e girmişti - Resim: 4

Taban Gıda, yalnızca tarım ürünleri ticaretiyle sınırlı kalmayıp, bünyesinde bulundurduğu kuru yük gemileriyle uluslararası deniz taşımacılığı alanında da aktif olarak faaliyet gösteriyordu.

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Türkiye'nin ünlü gıda firması için iflas kararı: En büyük 500'e girmişti - Resim: 5

FORTUNE 500 VE CAPİTAL 500 LİSTESİNDE ZİRVEYE OYNAMIŞTI

Yakaladığı yüksek satış hacmi ve cirolarla Türkiye'nin dev şirketler ligine adını yazdıran Taban Gıda, finansal performansıyla dikkat çekmişti:

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Türkiye'nin ünlü gıda firması için iflas kararı: En büyük 500'e girmişti - Resim: 6

FORTUNE 500 BAŞARISI

Şirket, 4,5 milyar lirayı aşan cirosuyla adım attığı Fortune 500 Türkiye listesinde 130'uncu sıraya kadar yükselmişti.

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Türkiye'nin ünlü gıda firması için iflas kararı: En büyük 500'e girmişti - Resim: 7

CAPİTAL 500 VERİLERİ

Capital 500 araştırmasına göre dev şirketin 2023 yılı cirosu 12,5 milyar lirayı aşarken, aynı dönemde 13,3 milyon lira vergi öncesi kâr elde ettiği kaydedilmişti.

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Türkiye'nin ünlü gıda firması için iflas kararı: En büyük 500'e girmişti - Resim: 8

Geçmişte elde ettiği bu devasa ciro rakamları ve üst sıralardaki yeriyle dikkat çeken köklü gıda firmasının iflas kararı piyasalarda şok etkisi yarattı.

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Türkiye'nin ünlü gıda firması için iflas kararı: En büyük 500'e girmişti - Resim: 9
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