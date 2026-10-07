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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamada bulunuyor.

'HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK'

Cevdet Yılmaz, "Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Sorun sınırlı alanda yaşandı. Bu süreçte oluşan özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacak" ifadelerini kullandı.

'FONLARDAKİ KAYNAKLAR İLK OLARAK KULLANILACAK'

Yılmaz, risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere, fon piyasalarında bankacılık sistemindeki devlet garantisi söz konusu olmadığını ifade etti. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların halihazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakların ilk olarak kullanılacağını söyleyen Yılmaz, "Öncelikle ekonomimizin temellerinin sağlam olduğunu, makro ekonomik görünümümüze ilişkin bir sorunun olmadığını ifade etmek isterim. Sorunlu fonların, sermaye piyasamızın genel resmini temsil etmediğini de önemle vurgulamak isterim. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır" dedi.

'VATANDAŞI KORUYACAK DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasaları desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Sermaye piyasalarımızın geneline ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak, iktidarı ve muhalefeti ile tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inanıyorum. Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Yaşanan sorunları giderirken, sermaye piyasalarımızın daha sağlıklı ve güçlü bir yapıda yoluna devam etmesini temin edeceğiz."

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