Kaynak: AA

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye'yi konuk edecek Belçika'da Teknik Direktör Mark van Bommel, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin son dönemde oynadığı karşılaşmaları yeniden izlediğini belirten Van Bommel, ay-yıldızlıların önemli oyunculara sahip olduğunu ve çok sayıda gol fırsatı ürettiğini söyledi.

'TÜRKİYE'NİN ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR'

Van Bommel'in açıklamaları şu şekilde:



"Her maçı kazanmamız geriyor ama bu çok önemli bir maç çünkü evimizde oynuyoruz. Grupta üçüncü maçımız, Türkiye’nin grupta puanı yok kazanırsak 6 puanımız olacak.

Türkiye’nin maçlarını tekrar izledim. Avustralya, Paraguay, ABD, Fransa ve İtalya... ABD’ye karşı birini kazandılar. Bu maçlarda çok fazla gol şansı yakaladılar, gole çeviremediler ama her seferinde şunu görüyoruz çok iyi oyuncular ve bazı önemli oyuncuları da eksik."

'TROSSARD YARIN OYNAYACAK, ONU YAZABİLİRSİNİZ'

"Diego Moreira yarın oynayamayacak, onun dışında tüm takım olarak hazırız. Leandro Trossard da aramıza katıldı ve maça hazır. Trossard yarın oynayacak, onu yazabilirsiniz. Bir hafta boyunca antrenman yapamadı. Bir Avrupa maçında sakatlığı vardı ama yarın oynayabilecek."

'LUKAKU İLE KONUŞMAK İÇİN YAKIN BİR ZAMANDA İSTANBUL'A GİTTİM'

"Her maç farklıdır, neye ihtiyacımız var ve şu an hangi durumda bulunuyoruz buna bakmamız gerekiyor. Romelu oynamayacak diye bir kaide yok. Yaklaşık 10 gündür antrenman yapıyoruz, oynamazsa sıkıntı olmayacaktır.

Fransa maçında kaleden uzakta oynamıştı, bunu değiştirmemiz gerekiyor. Birine oynama sözü verdiğinizde arkasında durmanız gerekiyor ama hiçbir zaman hiçbir oyuncuya oynama sözü vermedim.

Lukaku ile konuşmak için yakın bir zamanda İstanbul’a gittim, facetime’da da konuştuk. Durum analizi yaptık, Romelu’nun belirli şeyleri yapamadığını söyleyemem.

Fenerbahçe'de çok oynamıyor, uzun dakikalar almıyor. Bu fazda hıza ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Elbetteki kanatlardan hız kazanmak bu maçta önemli olabilir. İlk defa uzun süre oynamayışı da benim için sıkıntı değil.

Lukaku'nun oynayıp oynamaması sizin için daha büyük bir konu olabilir ama milli takımımız içinde bir sorun oluşturmuyor. Romelu tarzında çok fazla oyuncumuz yok. Fenerbahçe’de ilerleyen dönemde daha fazla oynabilmesi de bizim için önemli."

'FENERBAHÇE'DE KENDİSİNİ İYİ HİSSEDİYOR'

"Hayır öyle bir şey hissetmedim, hiçbir sorun teşkil etmiyor. Türkiye, San Marino ya da Fransa’ya karşı oynaması onun için bir fark oluşturmor. Türk basını oynayıp oynamayacağını önemsiyor olabilir ama kendisi için bir sorun oluşturmuyor. Fenerbahçe’de kendisini iyi hissediyor.

Gruptaki atmosferi harika, tüm oyuncular gibi rahat maçı bekliyor. Oyuncu olarak her zaman oynamak istersiniz, 24 oyuncumuz var. Romelu birçok takımda oynadı, kendi pozisyonu için savaşmak zoruna kaldı."