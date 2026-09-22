Kaynak: Diğer

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihinde 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonu için aldığı tasfiye kararının yankıları adli boyuta taşındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söz konusu fonların borç yükümlülüklerini yerine getiremeyerek temerrüde düştüğünü duyurmasının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, işlemlere kapatılan şirketlerden biri olan Tera Yatırım'ın yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

SPK tarafından alım satım işlemleri durdurulan fonların; Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy bünyesinde bulunduğu açıklanmıştı.

"GİB'İN YAPAY ZEKA SİSTEMİ ÇALIŞMADI MI?"

Gözaltı dalgasının ardından sürece ilişkin dikkat çeken bir çıkış ekonomi yazarı Bora Erdin'den geldi. Gazeteci Serdar Akinan ile YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirdiği yayında, soruşturmanın merkezindeki Tera Yatırım'ın vergi ödemelerini mercek altına alan Erdin, şirketin mali tablolarındaki durumu "akla ziyan" olarak nitelendirdi.

Sistemsel denetim eksikliklerine vurgu yapan Erdin, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) şu çarpıcı soruları yöneltti:

"Neredeydiniz? Bu vergi tahsil edilirken GİB’in yapay zeka tabanlı sistemi çalışmadı mı? Tüm diğer teknik detayları bir yana bırakalım. Ortada cevaplanması gereken çok sayıda soru var ve şirketin ödediği vergideki bu akla ziyan durum, o soruların en küçüğü."