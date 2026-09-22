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Yatırım fonlarında yaşanan kriz ve yatırımcıların karşı karşıya kaldığı mağduriyetler siyasetin de gündeminde. CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Grup Sözcüsü Cevdet Akay, fonların tasfiye sürecine ilişkin kapsamlı bir çözüm önerisi açıkladı.

Akay, batık fonlarda bulunan varlıkların Ziraat Bankası ve İş Bankası tarafından satılarak nakde çevrilmesi ve elde edilen kaynağın yatırımcılara payları oranında dağıtılmasının tek başına yeterli olmayacağını dile getirdi.

Akay’ın açıklamasına göre tasfiye sürecinde yalnızca mevcut varlıkların değil, zararın hangi işlemler sonucunda oluştuğunun, paranın nereye aktarıldığının ve hukuki sorumluluğu bulunan tarafların da araştırılması gerekiyor.

“FONUN ELİNDE NE KALDIYSA ONU ALACAKSIN" YAKLAŞIMI

Akay, devletin yatırımcıların haklarını korumak için hukuki, idari ve mali mekanizmaları işletmesi gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda fonların geçmiş dönem finansal hareketlerinin bağımsız uzmanlar tarafından incelenmesini öneren Akay; fonlara giren ve çıkan paraların, yatırımcı ödemelerinin, ilişkili taraf işlemlerinin, varlık transferlerinin ve olağan dışı finansal hareketlerin araştırılması gerektiğini belirtti.

Akay’a göre hukuka aykırı işlem veya transfer tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alma ve tahsilat yolları değerlendirilmeli.

MADOFF TASFİYESİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Akay, ABD’deki Bernie Madoff tasfiyesinde uygulanan clawback (geri alma) mekanizmasının Türkiye açısından incelenebilecek bir örnek olduğunu belirtti.

Madoff tasfiyesinde belirli hukuki koşullarda yatırımcıların geçmişte aldıkları ödemelerin incelendiğini ve yatırılan tutarı aşan ödemelerin geri alınmasına yönelik hukuki süreçlerin işletildiğini ifade eden Akay, Türkiye’de de hukuki çerçevesi açık şekilde belirlenmiş bir geri alma ve tahsilat mekanizmasının oluşturulmasının değerlendirilmesini önerdi.

Akay, burada amacın bütün yatırımcıları sorumlu tutmak veya hukuki dayanağı olmadan geçmiş ödemeleri geri almak olmadığını vurguladı. Önerinin, zararın oluşumunda rol oynayan hukuka aykırı işlemlerin tespit edilmesi ve sorumluluğu bulunan taraflara ulaşılması üzerine kurulması gerektiğini belirtti.

GEÇMİŞ İŞLEMLER GERİYE DÖNÜK İNCELENSİN

Akay’ın önerileri arasında fonların geçmiş dönem işlemlerinin bağımsız biçimde incelenmesi de bulunuyor.

Bu kapsamda:

Para transferleri ve ilişkili taraf işlemlerinin araştırılması,

Hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan zararların tespit edilmesi,

Hukuken mümkün durumlarda geri alma ve tahsilat davalarının açılması,

Yatırımcı zararlarının şeffaf ve denetlenebilir şekilde hesaplanması,

Tasfiye sürecinin düzenli olarak kamuoyuna açıklanması,

Mağdur yatırımcıların haklarını koruyacak ek hukuki ve mali mekanizmaların oluşturulması önerildi.

“YATIRIMCILARIN HAKKI FON VARLIKLARIYLA SINIRLI OLMAMALI"

Akay, mevcut varlıkların satılmasının tasfiye sürecinin bir parçası olabileceğini ancak geçmiş işlemlerden kaynaklanan hukuki taleplerin araştırılmamasının yatırımcı zararlarının telafisi açısından eksik kalabileceğini ifade etti.

Akay’a göre tasfiye, yalnızca fonun elinde kalan varlıkların satışına indirgenmemeli; zararın oluşumuna ilişkin araştırma ve hukuki takip süreciyle birlikte yürütülmeli.

SPK İÇİN ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK ÇAĞRISI

Akay, sermaye piyasalarında güvenin yalnızca yatırımcılara ödeme yapılmasıyla yeniden tesis edilemeyeceğini belirterek, yatırımcıların kayıplarının nasıl oluştuğu, denetim süreçlerinin nasıl işlediği ve sorumlulukların nasıl belirlendiği konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda SPK’nın tasfiye sürecinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini güçlendirmesi, yatırımcıların bilgi alma hakkını güvence altına alması ve hukuken mümkün tahsilat yollarının değerlendirilmesini sağlaması gerektiğini ifade etti.

Akay’ın önerisi, mevcut fon varlıklarının tasfiyesinin yerine geçmekten ziyade, varlık satışlarıyla eş zamanlı yürütülecek ilave bir inceleme ve tahsilat mekanizması olarak tasarlanıyor.