Kaynak: DHA

Çukurova’nın bereketli topraklarında 215 bin dönüm alanda yetiştirilen erkenci limonun panayır havasında geçmesi beklenen hasat dönemi, fahiş fiyat makası nedeniyle krizle başladı. Kent genelinde bu sezon toplam 700 bin ton rekolte beklenirken, üreticiler girdi maliyetlerinin dahi altında kalan satış fiyatları ve alıcı bulamama sorunuyla karşı karşıya kaldı.

TARLADA 5, HALDE 10, PAZARDA 40, MARKETLERDE 100 TL!

Adana Kabzımallar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahsun Doğan, tarladan sofraya gelene kadar fiyatların 20 katına çıktığını rakamlarla gözler önüne serdi. Çiftçiden kilosu 5 TL’ye alınan limonun sebze halinde 10 TL’ye satıldığını belirten Doğan, semt pazarlarında rakamın 40 TL’ye, marketlerde ise 100 TL’ye kadar tırmandığını aktardı.

Doğan, haldeki durumu ve yaşanan mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Limonu satmakta ve müşteri bulmakta güçlük çekiyoruz. Sebze halimizde 10 liraya sattığımız limonun fiyatı, halden pazara gidene kadar 10 katına kadar yükseliyor. Bizler burada 10 liraya limon satamazken, marketlerde 100 liraya yakın fiyata satılıyor. Üreticiden tüketiciye herkes mağdur."

"ARADAKİ FİYAT FARKI DENETLENMELİ, TAVAN FİYAT GETİRİLMELİ"

Korsan satışlar ve denetimsizlik nedeniyle aradaki makasın kontrolsüzce büyüdüğünü savunan Oda Başkanı Mahsun Doğan, yetkililere çağrıda bulunarak tavan fiyat ve denetim talep etti:

"Halin dışında korsan ürün satan kişiler bizleri mağdur ediyor. Makas farkının fazla olmasından dolayı tüketiciye ürünleri ucuz fiyatla ulaştıramıyoruz. Bütün ürünlerin denetim altına alınıp, maksimum fiyatla sınırlandırılmalıdır. Tüketicimiz 1 kilo limon almak yerine 5 kilo alacak, hem çiftçinin elinde kalmayacak hem de tüketici ürünü evlerinde yiyebilecek. Yetkililerden aradaki fiyat farkı konusunda denetimlerini sıklaştırmalarını ve gereken önlemleri almalarını istiyoruz."

"MÜŞTERİ 5 TL DEYİNCE DALGA GEÇİYORUZ SANIYOR!"

Aylarca büyük emek ve masrafla yetiştirdikleri limonun ellerinde kaldığını belirten üretici Özcan Egin ise ihracatın da olmaması nedeniyle tarlada alıcı bulamadıklarını söyledi. Egin, yaşadıkları çaresizliği şu ifadelerle özetledi:

"Aylarca limonu bir bebek büyütür gibi emek vererek yetiştiriyoruz. Gübresi, ilacı derken verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Bugün tarlalarımızda 5 liradan sattığımız limona alıcı bulamıyoruz. Ürün bolluğu var, ihracat da yapılmadığı için ürün elimizde kaldı. Müşterilerimize fiyatlarımızı söylediğimizde dalga geçtiğimizi düşünüyorlar. ‘Markette 100 liraya kadar fiyatlar çıkıyor’ diye soruyorlar. Aracılar fahiş fiyata satıyor. Biz de mağduruz, tüketiciler de mağdur. Çiftçi yaptığı masrafın karşılığını alamıyor, hasat zamanı geldiğinde elimiz boş kalıyor."