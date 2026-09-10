İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Karadenizli fındık üreticisinin yaşadığı mağduriyeti sert sözlerle dile getirdi. Girdi maliyetlerinin ürün değerinin üzerine çıktığını belirten Usta, çiftçinin emeğinin ziyan edildiğini ve üreticinin fındığını toplayamaz hale geldiğini ifade etti.

Açıklanan 250-255 TL seviyesindeki fiyatın yetersiz olduğuna dikkat çeken Usta, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) uyguladığı kota politikasının da çiftçiyi tüccara mahkum ettiğini savundu.

"KOTA SEBEBİYLE ÇİFTÇİ TÜCCARA MAHKUM EDİLİYOR"

TMO'nun kota sınırları nedeniyle ürününü kuruma satamayan üreticinin piyasada daha düşük fiyatlarla satış yapmak zorunda kaldığını belirten Erhan Usta, şu değerlendirmelerde bulundu:

Kota engeli nedeniyle TMO’ya teslim edilemeyen fındık, pazarda serbest piyasa tüccarlarına düşük fiyattan satılmak zorunda kalıyor.

Ürünün randımanı düşük çıktığında satış fiyatı piyasa ortalamasının da altına geriliyor.

Üreticinin mağduriyeti derinleşirken Türkiye fındığının kazancını ve kaymağını yabancı şirketler topluyor.

İYİ PARTİ'DEN FINDIK SÖZÜ: "310 TL FİYAT VE PEŞİN ALIM!"

Fındık üreticisinin mevcut Düzene kurban edilmeyeceğini vurgulayan Erhan Usta, İYİ Parti olarak çözüm vaatlerini şu şekilde sıraladı:

KOTA UYGULAMASI KALKACAK

TMO'nun uyguladığı kota sınırı derhal kaldırılarak üreticinin tüm ürünü güvenceye alınacak.

310 TL PEŞİN FİYAT

Üreticinin maliyetlerini karşılayan adil fiyat olarak bu yıl için 310 TL taban fiyat belirlenecek ve alımlar peşin yapılacak.

