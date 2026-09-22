Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028'de yapılması planlanan seçimlerde yeniden aday olup olamayacağı tartışılırken, ana muhalefet partisi YENİ Parti cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Zeynel Emre: Erdoğan'ın görev süresi bitti, bir daha aday olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı bir kez daha tartışılmaya başladı. AK Parti kanadı Erdoğan'ın adaylığının kesinleştiğini söylese de, bunun mümkün olabilmesi için Anayasal olarak TBMM'nin feshi veya Anayasa değişikliği gerekiyor.Aykut Metehan
YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Erdoğan'ın adaylığına kapıların kapatıldığını söyledi.
TBMM'de karar alınabilmesi için 360 vekil şartı olduğunu belirten Emre, "Cumhur İttifakı'nın 360 yeter sayısı yok, dolayısıyla TBMM bu kararı alamaz" dedi.
Zeynel Emre'nin açıklamaları şöyle:
"Anayasamıza göre Sayın Erdoğan'ın görevi süresi bitmiştir.
Görevi dolan bir cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabilmesi için görevinin son döneminde Meclis tarafından erken seçim kararı alınması gerekir.
Bunun için de Anayasa’daki gerekli sayı 360’tır.
Bugün Cumhur İttifakı 360 sayısına haiz olmadığına göre, Genel Başkanımızın; ‘Yarı süresi geçinceye kadar erken seçim kısmında Meclis kararı almak oy veririz. Yoksa döneminin bir daha uzama ihtimaline asla kapıyı açmayız’ şeklinde bir açıklaması olmuştu.
Cumhur İttifakı'nın 360 sayısı yok.
Sayın Erdoğan'ın Türkiye'de bir daha cumhurbaşkanı olma ihtimali yok."