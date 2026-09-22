Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira

Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira

Beyin sağlığı için en önemli besinlerden biri olan mucizevi yemişlerden cevizde hasat dönemi başladı. Kanser riskine de kalkan olan yeşil altın için Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde günlük yevmiye 5 bin lira.

Kaynak: DHA
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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 1

Kahramanmaraş’ın Avrupa Birliği'nden (AB) tescilli Çağlayancerit cevizinde hasat başladı. İlçe ekonomisine ciddi katkı sağlayan cevizler, 'çıpkıcılar' diye tabir edilen işçiler tarafından, uzun değneklerle dallarından düşürülerek toplanıyor.

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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 2

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, "İlçemizde 800 bin kök ceviz ağacı bulunmaktadır. Bunlardan 8 bin ton kadar üretim beklemekteyiz" dedi.

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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 3

Kahramanmaraş'ta 'yeşil altın' olarak anılan, 2023’te AB tarafından coğrafi işaret verilerek tescillenen Çağlayancerit cevizinde hasat başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle hasat yapılamayan Çağlayancerit ilçesinde hasat sevinci yaşanırken, cevizleri toplamak için hummalı çalışma başlatıldı.

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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 4

İlçe ekonomisine ciddi katkı sağlayan cevizler, 'çıpkıcılar' diye tabir edilen işçiler tarafından, uzun değneklerle dallarından düşürülerek toplanıyor. Toplanan cevizler daha sonra ilçedeki ceviz işleme ve paketleme tesisine götürülüyor. Burada kabukları soyulup, işlemden geçirilen cevizler, paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 5

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, "Çağlayancerit'te ceviz hasadımız başladı, devam etmektedir. Ceviz bu sene çok kaliteli, çok güzel. Bu sene iç rengi daha beyaz. Geçen yıl don vardı ve bundan dolayı ilçemizde bir tane dahi ceviz bulunmamaktaydı ama bu sene rekolte güzel. İlçemizde 800 bin kök ceviz ağacı bulunmaktadır.

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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 6

Bunlardan 8 bin ton kadar üretim beklemekteyiz. 8 bin ton değil de daha fazla bekliyorduk ancak geçen seneki zirai dondan dolayı ağaçlarımız zarar gördü. İnşallah önümüzdeki yıl herhangi bir afet olmaması durumunda, genç fidanların yetişmesiyle beraber 12 bin tona ulaşmasını bekliyoruz.

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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 7

Çağlayancerit ceviz, tadı, iriliği, aroması yönüyle diğer cevizlerden ayrıdır. Bundan dolayı Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret verilmiştir. Her ceviz, Çağlayancerit cevizi değildir. Çağlayancerit cevizi, dünyada bir tanedir" dedi.

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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 8

Üreticilerin yine de ithal cevizden dolayı endişeli olduğunu kaydeden Ömer Çedene, "Şu an Çağlayancerit ceviz piyasası belli değil. Bunun da sebebi, tüccarların ithal cevizi beklemesidir. Biz de yerli ceviz bitmesiyle beraber ithal cevizin gelmesini talep ediyoruz.

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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 9

Eğer ithal ceviz gelirse tüm çiftçilerimiz mağdur olacak. Geçen yıl zaten zirai dondan dolayı herhangi bir üretim, bir verim alamadık. Bu ülkeye ithal ceviz gelecekse, önce ülkemizdeki yerli cevizlerin tükenmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 10

Üreticilerden Mehmet Sürmen de hasattan memnun olduğunu ifade ederek, 130 kök ağacının olduğunu belirtti. Sürmen, "Geçen sene dondan dolayı hiç ceviz alamadık Çağlayancerit olarak ama maşallah bu sene hasatlarımız güzel gidiyor" dedi.

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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 11

İşçi Fatih Çekirise ise "Mevsimli işçiyiz, geçimizi cevizden sağlıyoruz. Cevizin başına çıkan çıpkıcıların yevmiyesi 5 bin lira, toplayanların yevmiyesi ise bin 400 lira. 20-25 gün bir çıpkı sezonumuz var. Bir çıpkıcı sezonda 70-80 bin lira para kazanabilir" diye konuştu.

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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 12
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Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira - Resim: 13
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