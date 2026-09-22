Beyin dostu mucizevi yemişte hasat zamanı: Günlük kazanç 5 bin lira

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, "Çağlayancerit'te ceviz hasadımız başladı, devam etmektedir. Ceviz bu sene çok kaliteli, çok güzel. Bu sene iç rengi daha beyaz. Geçen yıl don vardı ve bundan dolayı ilçemizde bir tane dahi ceviz bulunmamaktaydı ama bu sene rekolte güzel. İlçemizde 800 bin kök ceviz ağacı bulunmaktadır.