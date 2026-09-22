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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin pay geri alımlarında uygulanacak üst sınıra ilişkin yeni bir karara imza attı.

Kurul Karar Organı'nın 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, daha önce belirlenen esaslar kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırın ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaması yönünde karar aldı.

ÜST SINIR UYGULANMAYACAK

Öte yandan kurulun 19 Mart 2025 tarihli ve 16/531 sayılı i-SPK.22.9 İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında, Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınır olmayacağı belirtildi.

Yeni düzenleme, SPK tarafından ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar geçerli olacağı ifade edildi.