Kaynak: İHA

Samsun'un Havza ilçesine bağlı İmircik Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Naci Canaz ve eşi Kadriye Canaz, emeklilik sonrası toprakla iç içe bir yaşam kurarak örnek bir başarı hikayesine imza attı. Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi Ziraat Mühendisi İbrahim Dinç'in tavsiyesiyle harekete geçen çift, devlet desteğinden faydalanarak 5 yıl önce aronya bahçesini kurdu.

2 YILDA ÜRÜN ALMAYA BAŞLADILAR

Fidan dikiminden 2 yıl sonra ürün almaya başlayan Canaz çifti, bahçe bakımından ürünlerin toplanmasına kadar tüm süreci omuz omuza yürütüyor. Yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen ve "süper meyve" olarak adlandırılan aronya, taze tüketimin yanı sıra kurutularak ve çay olarak da değerlendiriliyor.

"ÇOCUK BÜYÜTÜR GİBİ NAZLI BİR BİTKİ"

Aronya yetiştiriciliğinin sabır gerektirdiğini belirten Kadriye Canaz, üretim heyecanını şu sözlerle ifade etti:

"İstanbul'dan emekli olduktan sonra Havza'ya geldik. 'Ne yapabiliriz?' diye düşünürken ilçe tarım müdürlüğünün tavsiyesi ve devlet desteğiyle bahçemizi kurduk. Aronya gönül işi, çocuk büyütür gibi nazlı bir bitki. İnsanların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak bize mutluluk veriyor. Ürünlerimize talep geldikçe Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderiyoruz."



Eşi Naci Canaz ise bahçede zaman geçirmenin kendisine huzur verdiğini, toprağa dokunarak hem üretip hem doğayla iç içe yaşam sürdürdüklerini kaydetti. Çift, kurdukları ahşap ambar evde dinlenerek alternatif tarıma yönelmek isteyen diğer çiftçilere rehberlik ediyor.