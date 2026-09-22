Tekstil sektöründe artan maliyetler ve küresel pazarda yaşanan daralma, dev üreticileri olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Türk tekstil şirketi iflas eşiğinde: Dünya markalarına üretim yapıyordu
ASOS, Next, Otto ve Bon Prix gibi küresel markalara denim üretimi yapan İstanbul merkezli Vişne Tekstil konkordato sürecine girdi. Mahkeme, 550 çalışanı ve yıllık 20 milyon sterlin cirosu bulunan dev şirket için 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi.Kaynak: Diğer
Uluslararası hazır giyim markalarına denim ve dokuma konfeksiyon üretimi gerçekleştiren İstanbul merkezli Vişne Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirket ortakları hakkında yürütülen konkordato sürecinde kritik bir karar alındı.
1 YIL KESİN SÜREYLE MÜHLET KARARI
İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi, Vişne Tekstil ile şirket ortakları Fatih İsmet Kılıç ve Levent Yaşarlar’ın kesin mühlet talebini değerlendirerek karara bağladı. Mahkeme, 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirket ve ortakları hakkında 1 yıl süreyle kesin mühlet uygulanmasına hükmetti.
AVRUPA DEVLERİNE ÜRETİM YAPIYORDU
2009 yılında kurulan firma, ağırlıklı olarak İngiltere ve Almanya pazarlarına yönelik kadın ve erkek giyimde kot pantolon, etek, ceket ve tulum üretimi yürütüyordu.
Şirketin müşteri portföyünde ASOS.com, Next, Otto, Bon Prix ve Buena Vista gibi dünyaca ünlü uluslararası markalar yer alıyor.
İstanbul Avcılar'da bulunan 6 bin 800 metrekarelik tesisinde 2015 yılından bu yana modelhane, kesim, dikim, paketleme, kalite kontrol ve depo birimleriyle faaliyet gösteren Vişne Tekstil, aylık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip.
Şirket, 550 kişilik istihdamı ve yıllık yaklaşık 20 milyon sterlinlik cirosuyla sektörün öne çıkan aktörleri arasında bulunuyordu.
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE MALİ SIKINTILAR DERİNLEŞİYOR
Avrupa’ya yapılan ihracatta yaşanan genel mali baskılardan etkilenen firmanın yaşadığı süreç, tekstil sektöründeki genel tabloyu bir kez daha gündeme getirdi.
Döviz kuru baskısı, yükselen işçilik maliyetleri, yüksek finansman giderleri ve küresel sipariş taleplerindeki azalış; üretici firmaların nakit akışını olumsuz etkileyerek sektör genelinde konkordato ve üretim durdurma kararlarının artmasına yol açıyor.