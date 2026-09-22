Ödül gecesinde korkutan anlar: Usta oyuncu Şerif Sezer bir anda fenalaştı

USTA OYUNCU ÖDÜL TÖRENİNDE FENALAŞTI

Türk sineması ve televizyonunun usta isimlerinden Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’ne kızıyla birlikte katıldı. 21 Eylül akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende kırmızı halıya çıkan oyuncu, kameralara poz verdikten sonra röportaj için mikrofonların karşısına geçti. Ancak röportaj henüz başlamadan Sezer’in yanında bulunan kızı, annesinde bir terslik olduğunu fark etti.