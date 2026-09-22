Türk sinemasının usta isimlerinden Şerif Sezer, katıldığı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde fotoğraf çekimi sırasında yüzüne patlayan flaşların ardından fenalık geçirdi.
Ödül gecesinde korkutan anlar: Usta oyuncu Şerif Sezer bir anda fenalaştı
Usta oyuncu Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde kızı Deniz Arna ile birlikte röportaj verdiği sırada rahatsızlandı.Kaynak: Haber Merkezi
Usta oyuncu Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine kızıyla birlikte katıldı. Ödül töreninin kırmızı halısında röportaj verdiği sırada fenalaşan Sezer’e kızı müdahale etti. Röportajı yarıda kesen kızı, annesine yardımcı olarak alandan çıkardı. Şerif Sezer’in yaşadığı rahatsızlığın nedeni ve son sağlık durumu hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.
USTA OYUNCU ÖDÜL TÖRENİNDE FENALAŞTI
Türk sineması ve televizyonunun usta isimlerinden Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’ne kızıyla birlikte katıldı. 21 Eylül akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende kırmızı halıya çıkan oyuncu, kameralara poz verdikten sonra röportaj için mikrofonların karşısına geçti. Ancak röportaj henüz başlamadan Sezer’in yanında bulunan kızı, annesinde bir terslik olduğunu fark etti.
Kızının müdahalesiyle röportaj yarıda kesilirken, fenalaştığı görülen Şerif Sezer kırmızı halıdan çıkarıldı. Yaşanan kısa süreli telaş, çevrede bulunan kameralar tarafından da görüntülendi. Sezer’in neden rahatsızlandığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Usta oyuncunun son sağlık durumuyla ilgili de resmi bir bilgi paylaşılmadı.
KIZI RÖPORTAJI YARIDA KESTİ
Şerif Sezer’in kırmızı halıda verdiği röportaj sırasında yanında bulunan kızı, annesinin iyi olmadığını fark etti. Röportajın ilerleyen dakikalarında Sezer’in fenalaşması üzerine kızı hemen müdahale ederek konuşmayı yarıda kesti.
Kızının yardımıyla kırmızı halı alanından ayrılan usta oyuncu, yaşadığı kısa süreli rahatsızlığın ardından törenden ayrıldı. O anlarda çevrede bulunan kameralar da yaşananları kaydetti.
Sezer’in neden fenalaştığı ve sağlık durumunun nasıl olduğu konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.