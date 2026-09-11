Kaynak: ANKA

Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı Türkiye'de her alanda etkisini göstermeye devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde bir tarafta okul heyecanı bir tarafta yüksek maliyetler var. Çocuklar heyecanlı, veliler ise dertli.

ANKA'ya konuyla ilgili konuşan bir yurttaş şunları söyledi:

Sadece 3 defter ve bir kaleme 500 lira veriyorum. Şey de yapmayacağım yani, her birine bir ders de yapmayacağım, dersleri böleceğim buraya. O şekilde not alacağım. Evde çalışan bir kişi var ama 4 çocuk okutulmaya çalışılıyor. Bu biraz daha zorluyor. Hani üniversitede olmak da, farklı şehirde olmak ayrı bir masraf oluyor