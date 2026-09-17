Kaynak: DHA

Antalya’nın Serik ilçesinde erkenci zeytin hasadı başladı. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde üreticiler, sezonun ilk zeytinlerini toplamaya başladı.

ERKENCİ ZEYTİN PAZARDA 100 LİRADAN SATILIYOR

Bölgede yetiştirilen erkenci zeytinlerin daha çok kırma zeytin olarak sofralık tüketildiği belirtildi. Hasat edilen zeytinler pazarlarda kilosu 100 liradan satışa sunuluyor.

Ünal ailesi de sabahın erken saatlerinde zeytin bahçesine gelerek hasat yaptı.

“İLK HASADI BİZ YAPIYORUZ”

Üretici Mustafa Ünal, bölgede yetişen zeytinlerin sulak alanlarda bulunması nedeniyle erkenci olarak adlandırıldığını söyledi.

Ünal, hasada 15 Eylül itibarıyla başladıklarını belirterek, “Sulak bölge olduğu için buna erkenci zeytin diyorlar. Biz hasada 15 Eylül itibarıyla başlıyoruz. İlk hasadı biz yapıyoruz. Hasattan memnunuz. Rabbim bereket versin. Bölgemizde zeytin 100 liradan gidiyor” dedi.

HEM EŞİNE BAKIYOR HEM ÜRÜNÜNÜ SATIYOR

Mustafa Ünal’ın annesi Fatma Ünal da hasat ettiği zeytinleri pazara götürdüğünü belirtti.

Fatma Ünal, “Hasada başladık. Pazara götürüyorum. Akşama kadar bekliyorum. Bir kısmını satmaya, bir kısmını sıkmaya götürüyorum. Eşim yatalak hasta. Hem eşime bakıyorum hem ürünümü satacağım diye uğraşıyorum. Çok şükür” diye konuştu.