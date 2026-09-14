Kaynak: İHA

Yaz mevsiminin sona yaklaşması ve havaların soğumaya başlamasıyla Bingöl'deki balıkçı tezgahlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Sezonun açılmasıyla birlikte Karadeniz'den getirilen palamut başta olmak üzere çeşitli balık türleri satışa sunuldu.

Tezgahlarda palamut ve hamsinin yanı sıra çupra, levrek, alabalık, somon ve sazan da yer aldı. Balık çeşitliliğinin artmasıyla vatandaşlara farklı seçenekler sunulurken, balıkçı esnafında da sezon hareketliliği başladı.

Kentte yaklaşık 25 yıldır balıkçılık yapan Nesih Demir sezonun başladığını belirterek, "Şu an bol olarak Karadeniz palamudu çıkıyor. Hamsi, çupra, levrek, alabalık, somon ve sazan çeşitlerimiz de bulunuyor. Havaların soğumasıyla vatandaşın talebinin balığa artmasını bekliyoruz. Sezonun tüm ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.