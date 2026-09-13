Kaynak: ANKA

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte Artvin genelindeki pazarlarda ticari hareketlilik azalırken, Kemalpaşa ilçesindeki semt pazarında hem esnaf hem de vatandaş ekonomik şartlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Ankara'dan memleketine gelen vatandaşlar dahi pazar fiyatlarının Ankara'ya kıyasla yüksek olduğunu vurguluyor.

"BİR MAAŞ İÇERİDE BORÇLUYUM"

Pazarda alışveriş yapmaya çalışan emekli Lütfü Yılmaz, geçim sıkıntısını ve nakit darlığını şu sözlerle dile getirdi:

"Gezecek takatimiz bile kalmadı. Para yok, bir şey yok. Bir şey alamıyorum. Geziyorum, bakıyorum, bakıyorum, kimse bir şey vermiyor, ben de alamıyorum. Bankadan kredi çekeceğim, o da vermiyor, faizi fazla. Ek hesaptan çekiyoruz. Emekliyim, bir maaş da içeri devamlı borçluyum. Hep kredi kartı kullanıyoruz, onun da faizi var. Pazarda da kimse kredi kartı çekemiyor, o zaman alamıyoruz. Mazot alamıyoruz, yaya geldim. Çay parasını bekliyoruz; onu alacağız, borca vereceğiz, yine aynı durum."

ESNAF SATIŞLARIN SIFIRA İNMESİNDEN ŞİKAYETÇİ

Pazarda tarım ve bağ-bahçe aletleri satan bir esnaf ise alım gücünün düşmesine dikkat çekerek, "Kazma, kürek, vatandaşın kullanacağı malzemeleri satıyoruz. Bu hafta satışlar yok, sıfır. Çünkü millette para yok. Köylü bitti" ifadelerini kullandı.

Pazarda kavun satan bir diğer esnaf ise mevsimi olmasına rağmen küçük kavunların tanesini 50 liradan, 4-5 kiloluk büyük kavunları ise 100 liradan satarak hareketlilik sağlamaya çalıştığını aktardı.