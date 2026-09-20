SPK’nın 131 fon hakkında aldığı tasfiye kararıyla patlak veren kriz, finans piyasalarında geniş çaplı bir güvensizlik dalgası yarattı. Erdal Sağlam, konuya ilişkin yaptığı açıklamada krizin boyutlarını ve önümüzdeki dönemi şu ifadelerle özetledi:

"Fon krizi çok yönlü bir kriz. Toplam baktığınızda 500.000 kişi, 131 fon tasfiye edilecek kararı verildi ve 900 milyar TL'lik bir hacimden bahsediyoruz. Bir yangındı, fon yangınıydı. Fon yangını söndürüldü, şu anda hasar tespiti yapılıyor. İki tane aracı banka tasfiye işlemlerini yapacaklar... Sanıyorum 3 ay içerisinde bu yangının boyutu neydi, tahribat ne oldu ve bu tahribattan kim ne kadar zarar gördü bunlar ortaya çıkacak."

SÜREÇTEKİ ŞÜPHELER VE TALİMAT BEKLENTİSİ

İki aracı bankanın (İş Bankası ve Ziraat Bankası) süreci tek başına yönetmesinin zorluğuna dikkat çeken Sağlam, bankaların kamu, SPK veya Bakanlık'tan talimat bekleyeceğini ifade etti.

PARA PİYASASI VE SERBEST FON ÇATIŞMASI

Serbest fonların kendi para piyasası fonlarından borç aldığını belirten Sağlam, "Tahsilat yapıldığı zaman serbest fonlar önce para piyasalarına olan borçlarını mı ödeyecek, yoksa diğer alacaklılarla eşit biçimde mi paylaştırılacak?" sorusunun henüz netleşmediğini ve bunun uzun mahkeme süreçlerine yol açacağını belirtti.

TAKASBANK ERROR VERDİ, MAĞDURİYET DOĞDU

Perşembe günü saat 13.30’a kadar verilen satış emirlerinin sistem hatası yüzünden işleme girmediğini vurgulayan Sağlam: "Mobil telefonunuzdan satış emri veriyorsunuz takasa gidiyor ama perşembe günü çok az bir işlem resmi olarak kayda girmiş. Çünkü Takas error vermiş... 'Ben 09.45'te verdim emrimi' diyen yatırımcılar CİMER'e şikayet etmeye başladı" diyerek durumu aktardı.

KAMU ZARARI BÜYÜYOR

Emlak Katılım'ın Katılımevim ve Birevim şirketlerini satın almasını değerlendiren Sağlam, BDDK'nın bu şirketlerin bilançolarını yayınlamamasını eleştirerek kamu zararının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

"1 YILDA YÜZDE 10.000 DEĞER KAZANAN FONUN ARKASINDAKİ 12 KİŞİ AÇIKLANMALI"

Sağlam, piyasalardaki manipülasyona değinirken 900 milyar TL'lik büyüklüğün önemli bir kısmını oluşturan dev bir serbest fona işaret etti. Sistemdeki uyarıların zamanında dikkate alınmadığını vurgulayan Sağlam'ın çarpıcı açıklaması şu şekilde:

"Baktığımız zaman özellikle bir fon var. İçinde hisse senedi olan bir fon. Bu, TEFAS'a açılmadan önceki bir yıl içerisinde yüzde 10.000 değer kazanmış. Böyle bir şeyin hiçbir izahı olamaz ve bu göz göre göre kazanılmış. Burada 12 kişi var. TEFAS'a açılana kadar bu fonda 12 kişi var. Bu 12 kişi kimdir?... yüzde 10.000 kazanılan bir değerle TEFAS'a giriliyor ve ondan sonra çok sayıda insan bu fona çekiliyor."

GECİKMENİN SORUMLULARI VE HUKUKİ SÜREÇ

Kerim Rota'nın uyarılarına atıfta bulunan Sağlam, eski SPK yönetiminin ve BDDK tarafında yasaklı kişilere izin veren kamu görevlilerinin sorumluluğunun sorgulanması gerektiğini, Mehmet Şimşek'in "yanlış yapan sonuçlarına katlanacak" sözünün lafta kalmaması gerektiğini belirtti.

REZERVLERDE ERİME

Krizin doğrudan Merkez Bankası rezervlerini vurduğunu söyleyen Sağlam, yalnızca tek bir günde 5 milyar dolarlık rezerv satışı yapıldığını, Eylül ayındaki toplam net rezerv erimesinin 6,5 - 7 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.

EKİM AYI FAİZ İNDİRİMİ ZORA GİRDİ

Rezerv erimeleri ve enflasyonun Eylül'de beklendiği kadar düşmemesi nedeniyle Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararında elinin daraldığını ifade eden Sağlam, 2 puanlık faiz indirimi beklentisinin artık kalmadığını, en fazla 1 puanlık bir indirim yapılabileceğini dile getirdi.

