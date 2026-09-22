SGK Uzmanı Erdursun uyardı: Emeklilikte güncelleme tuzağı

PRİME ESAS KAZANCA GÖRE İLAVE ÇALIŞMANIN AYLIĞA ETKİSİ

Özgür Erdursun, 2026 yılı aylık brüt asgari ücretinin 33.030 TL olduğu kabulüyle, bir aylık ilave çalışmanın gelecekte bağlanacak emekli aylığına yapacağı yaklaşık katkıyı şu verilerle aktardı:

Asgari Ücretin 2,5 Katı: Bir aylık ilave çalışma yaklaşık 170 TL katkı sağlıyor.

Asgari Ücretin 3 Katı: Bir aylık ilave çalışma yaklaşık 200 TL katkı sağlıyor (Yıllık yaklaşık 2.400 TL).

Asgari Ücretin 4 Katı: Bir aylık ilave çalışma yaklaşık 270 TL katkı sağlıyor.

Asgari Ücretin 5 Katı: Bir aylık ilave çalışma yaklaşık 335 TL katkı sağlıyor (Yıllık yaklaşık 4.020 TL).

Asgari Ücretin 6 Katı: Bir aylık ilave çalışma yaklaşık 400 TL katkı sağlıyor.

Asgari Ücretin 7 Katı: Bir aylık ilave çalışma yaklaşık 470 TL katkı sağlıyor.

Asgari Ücretin 8 Katı: Bir aylık ilave çalışma yaklaşık 540 TL katkı sağlıyor (Yıllık yaklaşık 6.480 TL).

Asgari Ücretin 9 Katı: Bir aylık ilave çalışma yaklaşık 600 - 650 TL katkı sağlıyor (Yıllık yaklaşık 7.200 - 7.800 TL).