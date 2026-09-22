Kaynak: İHA

Film ve romanlara konu olan 'beyaz altın' diyarı Adana'da, Türkiye'nin ilk erkenci pamuk hasadı Karataş ilçesinde denize yakın tarım alanlarında start aldı. Lifiyle tekstil, çekirdeğiyle yağ ve yem, linteriyle kağıt, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlayan stratejik ürün pamukta, Adana üretim miktarıyla Türkiye genelinde beşinci sırada yer alıyor.

EKİM ALANI 58 BİN DÖNÜME GERİLEDİ

Çukurova bölgesinde ürün çeşitliliğinin artması, girdi maliyetlerinin yükselmesi ve pamuk fiyatlarının gerilemesi nedeniyle bu yıl Adana'da pamuk ekim alanı 58 bin dönüme kadar düştü. Tarlasında pamuktan başka ürün yetişmeyen üreticilerin tarımsal üretime katkı sunmaya devam ettiği kentte, bu sezon yaklaşık 230 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

"ÇİFTÇİ ANCAK VERİLEN DESTEK KADAR PARA KAZANIYOR"

Hasat alanında açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, gümrük vergilerinin artırılamaması nedeniyle iç piyasa fiyatlarının doğrudan dünya piyasalarından etkilendiğini belirtti. Mevcut piyasada pamuğun kilogramının 40 liradan alıcı bulduğunu ifade eden Doğan, üretim maliyetlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Çiftçimiz dönüm başına 400 kilogram ürün beklemekte. Dönüm maliyeti ise 15 bin lira seviyesinde. 400 kilogram ürün 40 liradan 16 bin lira yapıyor. Dolayısıyla çiftçimiz şu an ancak verilen destek tutarı kadar para kazanabiliyor. Şu anda dönüm başına bin 652 lira destek veriliyor, bu desteğin daha da artırılmasını bekliyoruz."

KARATAŞ VE CEYHAN İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK TALEBİ

Adana'da pamuk ekiminin ağırlıklı olarak Karataş ve Ceyhan ilçelerindeki çorak arazilerde yapıldığını vurgulayan Doğan, ekim nöbeti kuralına ilişkin bir düzenleme talep etti. İki yıl üst üste aynı ürün ekildiğinde üçüncü yıl destek alınamadığını hatırlatan Doğan, bu arazilerde buğday veya ayçiçeği yetişmediğini belirterek bölge çiftçisine özel pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini