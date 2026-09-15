Kaynak: ANKA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motorine gelen 6 lira 62 kuruşluk zam, hem üreticileri hem de araç sahiplerini çileden çıkardı. Üretim maliyetlerinin her geçen gün katlandığını vurgulayan çiftçiler ve vatandaşlar, art arkaya gelen zamlara sert tepki gösterdi.

"TRAKTÖR TARLADA KALDI, HORTUMLA MAZOT ÇEKECEĞİZ"

Zam nedeniyle tarlasını sürerken traktörünün yakıtı biten ve tarlada mahsur kaldığını söyleyen bir çiftçi, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Zam geldi, yine zam geldi. Traktör tarlada kaldı, arkadaşımı aradım, gelirse deposundan mazot çekeceğiz, götürüp beraber hortumla birbirine aktarıp traktörü eve getireceğim. Bunun sonu uçurum oldu, uçurum. Ne olacak bu çiftçinin hali? Üç sene önce 10 liraydı, şimdi 100 lira, ten katına çıktı. Gelsinler bu traktörü kendileri çalıştırsın. Tarlayı sürerken tarlada kaldı motor. Para bulursak mazot alacağız."

"KONTAĞI KAPATIP YATACAĞIZ"

Geçimini balya taşıyarak sağlayan bir diğer çiftçi ise üretimin sürdürülemez hale geldiğini belirterek, "Zamla yatıp zamla kalkıyoruz. Çiftçiyiz, balya taşıyoruz. Bu gidişle hiç tadı yok yani, yapacak bir şey yok. Kontağı kapatıp yatacağız artık" diye konuştu.

"MAZOTA ZAM DEMEK HER ŞEYE ZAM DEMEK"

Aracının deposunu 4 bin liraya doldurduğunu belirten bir vatandaş da zammın tüm iğneden ipliğe her sektörü etkilediğine dikkat çekti:

"Bu ne olacak böyle? Her şeye zam. Bunun artık bir çaresini bulsunlar. Markete gidemiyoruz, alışverişe gidemiyoruz. Mazota zam demek her şeye zam demek. Büyüklere sesleniyorum, yeter artık."

Tepkisini getiren bir diğer vatandaş ise "Mazota zam geliyorsa her şeye zam geliyor. Mazotu nasıl alacağız? Durduracağız arabayı, kontağı kapatacağız. Arabaya binmek yok, motora binmek yok. Çiftçiye Allah yardım etsin" ifadelerini kullandı.