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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı açıklamalarda enflasyonla mücadele ve ekonomi programının seyri hakkında kritik değerlendirmeler yaptı. Enflasyondaki düşüş hızına değinen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin henüz hedeflenen ve arzulanan seviyeye ulaşmadığını samimiyetle ifade etti.

Zorlu küresel konjonktüre ve dış şoklara rağmen enflasyonun kontrolden çıkmamasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Şimşek, jeopolitik risklerin makroekonomik dengeler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti.

SAVAŞIN ENFLASYON FATURASI: 7 PUANLIK SAPMA

Mehmet Şimşek, küresel ve bölgesel savaş ortamının Türkiye'deki enflasyon patikasına olan etkisini rakamlarla gözler önüne serdi. Savaşın sadece enerji maliyetleri üzerinden değil, tüm emtia fiyatları kanalıyla fiyatlar genel düzeyini olumsuz etkilediğini belirten Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon normalde yılı yüzde 21-22 aralığında kapatacaktı. Bu sene savaş olmasaydı enflasyon 7 puan daha aşağıda olurdu. Dezenflasyon arzuladığımız düzeyde değil."