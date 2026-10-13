Kaynak: İHA

Yozgat'ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde, dere kenarları ve sulak alanlarda kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinde sonbahar hasat dönemi başladı. Ekim ayının ilk günlerinde başlayan ve ayın ortasına kadar süren hasat sürecinde, toplanan gilaburular temizlenip yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra su eklenmiş bidonlara dolduruluyor.

Meyvenin kendine özgü buruk tadının azalması ve tüketime uygun hale gelmesi için ürünler özel mahzenlerde yaklaşık 2 ila 3 ay süresince bekletiliyor. İşlem tamamlandıktan sonra gilaburu, hem taneli meyve hem de meyve suyu şeklinde bölgedeki tüketicilerin yanı sıra kargo yöntemiyle şehir dışından gelen taleplere sunuluyor.

"GEÇEN SENE YOKTU, BU SENE MEYVE BOL"

Geçen yıl rekoltenin olmadığını ancak bu sezon verimin yüksek gerçekleştiğini belirten bölge esnaflarından Mustafa Kır, gilaburunun şeker hastaları, böbrek rahatsızlığı yaşayanlar ve C vitamini takviyesi arayanlar için önemli bir ürün olduğunu vurguladı. Kır, acımsı ve buruk tadı nedeniyle meyvenin mahzen sürecinden sonra rahatlıkla tüketilebildiğini kaydetti.

Üretici Bekir Turna ise gilaburuyu özellikle böbrek taşı ve kum şikayeti olan vatandaşların tercih ettiğini ifade etti. Hasat dönemi ve fiyatlara ilişkin bilgi veren Turna, 8 kilogramlık bir bidon gilaburunun geçen yıl 900 liradan satıldığını, bu yıl ise 1000 liradan alıcılara ulaştırıldığını söyledi.