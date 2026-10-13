İktidar cephesinde son dönemde kamuoyuna yansıyan olumsuz gündemlerin etkisini kırmak ve sahada yükselen tepkileri dindirmek amacıyla emeklilere yönelik yeni adımlar atılmaya hazırlanılıyor.
Emekliye seyyanen zamda beklenmedik gelişme: Masadaki 3 formül sızdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sahaya inen AK Parti kurmaylarının emekli şikayetleri üzerine Ankara'da çalışma başlatıldı. Gazeteci Şebnem Arda Boğa ve Bülent Boğa'nın kulis bilgisine göre, ocakta maaşların asgari ücrete endekslenmesi dahil üç farklı formül hükümetin masasında bulunuyor.Kaynak: Diğer
YouTube kanallarında Ankara kulislerinden edindikleri son bilgileri paylaşan Gazeteci Şebnem Arda Boğa ve Bülent Boğa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında emeklileri yakından ilgilendiren önemli dosyalar olduğunu ve sürecin ocak ayında hızlanabileceğini belirtti.
Şebnem Arda Boğa, iktidarın sahadan aldığı geri dönüşleri hatırlatarak, "Erdoğan'ın bürokratlarına ve milletvekillerine 'sahaya inin, dert dinleyin' dediği noktada en çok emeklilerin ön plana çıktığını ve sorunlarının yansıtıldığını ifade etmiştik. Seçim arifesinde olması gereken birtakım çalışmalar, fon krizini unutturmak için biraz öne çekilebilir ve ocak ayında emeklilere bambaşka bir tablo ortaya çıkabilir" sözleriyle Ankara'daki hareketliliği aktardı.
Masadaki ilk ihtimalin en düşük emekli maaşını asgari ücrete yaklaştırmak olduğunu belirten gazeteciler, uygulanacak oranın henüz netleşmediğini dile getirdi.
İKİ FORMÜL: MAAŞLAR ASGARİ ÜCRETLE BAĞLANTILANDIRILACAK
Konuya ilişkin eski anayasal düzenlemelere atıfta bulunan Bülent Boğa, "Önceki dönemde anayasada 'emekli maaşları asgari ücretten düşük olamaz' şeklinde bir kanun vardı. Danışmanlar bu formülleri yeniden Erdoğan'ın masasına getiriyor. Belki de eski kanun devreye sokulacak ve en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak bir formüle doğru adım atılabilir" değerlendirmesinde bulundu.
İKİNCİ FORMÜL: SEYYANEN ZAM SADECE EN DÜŞÜK MAAŞ ALANLARA GELEBİLİR
Tüm emeklilerin beklediği seyyanen zam konusunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olduğu belirtildi.
Ancak kulislerden yansıyan bilgilere göre, ilk etapta planlanan seyyanen zammın tüm emeklileri kapsamayacağı iddia ediliyor.
Şebnem Arda Boğa bu planlamayı, "Seyyanen zam konusu biraz canınızı sıkacak. Planlanana göre bu zam, sadece en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 5 milyon kişiye, yani kök maaşa yönelik yapılacak. En düşük emekli maaşının dışında olanlara seyyanen zam yapılmayacak" şeklinde açıkladı.
Bülent Boğa ise tüm emeklileri kapsayacak daha kapsamlı bir seyyanen zammın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomik programı doğrultusunda planlandığına dikkat çekerek, "Bütün emeklilere yapılacak olan asıl büyük seyyanen zam seçime yakın bir dönemde yapılacak. Şu anda Şimşek'in açıkladığı plan işleniyor" ifadelerini kullandı.
ÜÇÜNCÜ FORMÜL: KÖK MAAŞ KRİZİ TAMAMEN ORTADAN KALKIYOR
Ankara'da konuşulan üçüncü ve en yapısal çözüm ise yıllardır milyonlarca vatandaşı mağdur eden "kök maaş" sisteminin tasfiye edilmesi. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşları arasındaki adaletsizliğin giderilmesi için kök aylıkların yeniden hesaplanacağı belirtiliyor. Bülent Boğa sistemdeki planlanan bu köklü değişikliği şu sözlerle anlattı:
"Şu anda ek zamlar veriliyor ama resmi olarak kök maaşlara sayılmıyor. Ancak konuşulanlara göre; son bir seyyanen zam verilip, o kök maaşlar sabit hale getirilecek. Hazine tarafından tamamlanan tutarı artık fiks maaşınız haline getirip, kök maaşı uygulamasını aslında ortadan kaldırmış olacaklar. Bu durumda birçok kişinin kök maaşında ciddi artışlar yaşanacak."
YÜKSEK PRİM ÖDEYENLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK Mİ?
En düşük emekli maaşına veya sadece belli bir kesime yapılacak seyyanen zammın, yıllarca yüksek prim ödeyenler için yaratacağı büyük adaletsizliğin de iktidar tarafından bilindiği vurgulandı. Gazeteciler, daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bu duruma dikkat çektiğini hatırlattı.
Şebnem Arda Boğa, "Genel bir kök maaşa zam olacağı için yüksek primde olanlara da mutlaka kendi seviyelerinde artı bir çalışma yapılacağı konuşuluyor. Aslında bütün sorunları biliyorlar ve bir çözüm sürecine girmek zorundalar" dedi.