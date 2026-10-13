Emekliye seyyanen zamda beklenmedik gelişme: Masadaki 3 formül sızdı

"Şu anda ek zamlar veriliyor ama resmi olarak kök maaşlara sayılmıyor. Ancak konuşulanlara göre; son bir seyyanen zam verilip, o kök maaşlar sabit hale getirilecek. Hazine tarafından tamamlanan tutarı artık fiks maaşınız haline getirip, kök maaşı uygulamasını aslında ortadan kaldırmış olacaklar. Bu durumda birçok kişinin kök maaşında ciddi artışlar yaşanacak."