Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ın zengin ekosisteminde yaban hayatına dair huzur veren görüntüler kaydedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan kayıtlarda, bölgenin simge türlerinden olan iki turaç kuşunun doğal ortamlarındaki sevimli anları yer aldı.

Sessiz ve sakin doğa örtüsü içinde yan yana koşan kuşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Bir süre arazide ilerleyen turaçlar, daha sonra bitki örtüsünün arasında gözden kayboldu.

DOĞA KORUMA EKİPLERİNDEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Bölgedeki yaban hayatı popülasyonunu ve biyoçeşitliliği koruma çalışmalarını sürdüren ekipler, doğanın bu duru anlarını sosyal medya hesapları üzerinden sporseverler ve doğatutkunlarının beğenisine sundu.