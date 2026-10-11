Kaynak: İHA

Antalya’nın Akseki ilçesinde yöre halkı tarafından "çöğre" olarak bilinen; farklı bölgelerde bıttım, yaban fıstığı ve çitlembik adıyla anılan menengiçte hasat dönemi başladı. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen şifalı bitki, bu yıl bölgede etkili olan yağışlar sayesinde rekor seviyede meyve verdi. Ekim ayında olgunlaşan meyveleri toplamak için dağlara çıkan orman köylüleri, binbir emekle topladıkları menengiç ile aile bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor.

KİLOSU 300, LİTRESİ 1.200 LİRA: POSASI BİLE SATILIYOR

Toplanması oldukça zorlu olan menengiç meyvesi, işlenme biçimine göre köylüye çok yönlü bir gelir kapısı sunuyor. Yöredeki ekonomik değer ve kullanım alanları şöyle şekilleniyor:

PİYASA FİYATLARI

Menengiç meyvesinin kilogramı 250-300 lira arasında alıcı bulurken, soğuk sıkım yöntemleriyle elde edilen halis menengiç yağının litresi 1.200 liradan satışa sunuluyor.

3 KİLODAN 1 KİLO YAĞ

Bitkilerden yağ elde eden yöre esnafı Abdullah Güven, meyvenin son derece yağlı bir yapıya sahip olduğunu ve ortalama 3 kilogram menengiçten 1 kilogram yağ elde edildiğini belirtti.

SIFIR ATIK / POSA SATIŞI

Yağ çıkarma işleminin ardından geriye kalan posa da çöpe gitmiyor; besin değeri yüksek bir hayvan yemi olarak satılarak ekonomiye geri kazandırılıyor.

"ÇÖĞRE AĞACI" TÜRKÜLERİNDEN GÜNÜMÜZE UZANAN GELENEK

Günde kişi başı 30 ila 50 kilogram arasında menengiç topladıklarını belirten köylülerden Hülya Kara ve Ayşe Güven, ürünün kışın kuruyemiş olarak tüketildiğini, kahve yapımında ve yöresel yemeklerde kullanıldığını ifade etti. Meyvenin uzun süre bozulmadan saklanabilmesi için toplandıktan sonra yıkanıp tuzlanarak kurutulması gerektiği vurgulandı. Yörede geçmişten bu yana "Çöğre Ağacı" türkülerine dahi konu olan bu ata mirası bitki, sonbahar döneminde Toros köylüsünün en büyük geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.