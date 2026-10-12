14 YILDA ÜRETİM REKOR SEVİYEYE ULAŞTI
Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli şeker fasulyesi, son 14 yılda üretimde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. 2012 yılında yalnızca 25 ton olan üretim, 2026 itibarıyla yaklaşık 2 bin 200 tona yükseldi. İlçede düzenlenen hasat şenliğinde üreticilerin başarısı kutlandı.
14 yılda üretimi 88 kat arttı: Bu ürün şimdi tonlarca yetiştiriliyor
Ordu'nun Akkuş ilçesinde coğrafi işaretli şeker fasulyesi üretimi, 14 yılda 25 tondan 2 bin 200 tona yükseldi. Üretim alanı 11 bin 700 dekara ulaşırken hasat şenliğinde çiftçilerin emeği ve yeni sulama projesi öne çıktı.Kaynak: İHA
14 YILDA ÜRETİM REKOR SEVİYEYE ULAŞTI
ÜRETİM ALANI 11 BİN 700 DEKARA ÇIKTI
Akkuş Şeker Fasulyesi Hasat Şenliği'nde açıklanan rakamlar dikkat çekti. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, 2012 yılında 200 dekar olan üretim alanının 2026'da yaklaşık 11 bin 700 dekara ulaştığını belirtti. Üretimdeki artışta sağlanan tarımsal destekler önemli rol oynadı.
HASAT TARLADA BAŞLADI
Akkuş ilçesine bağlı Yolbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte üreticiler ve protokol üyeleri bir araya geldi. Duaların ardından fasulye bahçesine girilerek temsili hasat gerçekleştirildi. Coğrafi işaretli ürünün bölge ekonomisindeki önemi bir kez daha vurgulandı.
ÜRETİCİLERE BİNLERCE KİLOGRAM TOHUM DESTEĞİ
Bölgede üretimin artırılması amacıyla çiftçilere tohum desteği sağlandı. Son üç yılda 292 üreticiye, bin 105 dekarlık alanda kullanılmak üzere toplam 6 bin 640 kilogram tohum dağıtıldı. Yalnızca 2026 yılında ise 29 üreticiye 390 kilogram tohum desteği verildi.
HASAT EDİLEN ÜRÜNLER İŞLENİYOR
Tarlalardan toplanan şeker fasulyeleri, hasat sonrasında işleme aşamasına alınıyor. Bölgedeki üretim faaliyetleri yalnızca çiftçilerin gelirine katkı sağlamakla kalmıyor, Akkuş şeker fasulyesinin daha geniş pazarlara ulaşmasına da zemin hazırlıyor.
SULAMA TESİSİ PROJESİ HAZIR
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fasulye üretiminin sürdürülebilirliği için sulama yatırımlarının önemine dikkat çekti. Akkuş'ta sulama tesisi projesinin hazırlandığını belirten Güler, gölet ve sulama tesisiyle tarımsal üretimi desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.
ÜRETİCİLERİN EMEĞİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Hasat şenliğinde tarımsal üretime katkı sunan isimlere plaket takdim edildi. Michelin yıldızlı şef Sinem Özler, şef Tolga Bozok ve üretici Süleyman Doğan'a plaketleri verildi. Program, protokol üyeleri ve çiftçilerin katıldığı temsili fasulye hasadıyla tamamlandı.