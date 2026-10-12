14 yılda üretimi 88 kat arttı: Bu ürün şimdi tonlarca yetiştiriliyor

HASAT TARLADA BAŞLADI

Akkuş ilçesine bağlı Yolbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte üreticiler ve protokol üyeleri bir araya geldi. Duaların ardından fasulye bahçesine girilerek temsili hasat gerçekleştirildi. Coğrafi işaretli ürünün bölge ekonomisindeki önemi bir kez daha vurgulandı.