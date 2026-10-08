Kaynak: İHA

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, dağların zirveleri beyaz örtüye büründü.

Sis ve bulutların dağların eteklerine kadar inmesiyle ormanlık alanlar ve karla kaplı zirveler farklı bir görünüme büründü.

Gazeteci Adem Küçükkaya, Erzincan’ın doğal güzelliklerini gece ve gündüz görüntüledi.

Gündüz çekimlerinde dağların eteklerini kaplayan sis tabakası, ormanlık alanlar ve karla kaplı zirvelerle bütünleşti. Gece çekimlerinde ise sis ve bulutların oluşturduğu atmosfer, dağ ve şehir silüetiyle birleşti.

Sis, bulut, orman ve karın aynı karede buluştuğu görüntüler, Erzincan’ın doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.