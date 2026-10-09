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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2026 Ağustos itibarıyla Türkiye’nin doğal gaz iletim hattı uzunluğu 21 bin 30 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236 bin 492 kilometre oldu. Toplam doğal gaz iletim ve dağıtım şebekesi 257 bin 522 kilometreye ulaştı. Doğal gaz şebekesinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla birlikte erişim imkanı sunulan nüfus önemli ölçüde arttı.

2026 Ekim verilerine göre 73 milyon kişinin doğal gaza erişimi sağlanırken doğal gaza ulaşabilen nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 85’e ulaştı. Yükseliş, abone sayılarına da yansıdı. 2026 Temmuz itibarıyla konutlardaki doğal gaz abone sayısı 22 milyon 329 bin 878, toplam doğal gaz abone sayısı ise 23 milyon 183 bin 623 olarak kayıtlara geçti.

DEPOLAMA KAPASİTESİ ARTTI

Tüketimin yükseldiği kış dönemlerinde talebin karşılanması, sistem esnekliğinin artırılması ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi için doğal gaz giriş kapasitesi ve yer altı doğal gaz depolama kapasitesi arttırıldı. Türkiye’nin günlük doğal gaz giriş kapasitesi 495 milyon metreküpe ulaşırken yer altı doğal gaz depolama kapasitesi de 6,3 milyar metreküp seviyesine çıktı.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Türkiye’nin doğal gaz altyapısında 2002’den bu yana gerçekleştirilen dönüşüme ve 2026 hedeflerine dikkat çekti.

Türkiye’nin doğal gaz altyapısında son 24 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, "2002’de yalnızca 5 ilde kullanılan doğal gazı bugün 81 ile, 995 yerleşim yerine ulaştırdık. 73 milyon vatandaşımıza doğal gaza erişim imkanı sunduk. Şimdi yeni bir eşiğe ilerliyoruz. Bu yıl içerisinde doğal gaza erişimi sağlanan yerleşim yeri sayısı bine çıkacak. 257 bin kilometreyi aşan iletim ve dağıtım ağımızın yanı sıra, güçlü giriş kapasitesi ve depolama altyapımızla doğal gazı ülkemizin dört bir yanına güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.