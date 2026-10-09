Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde ikamet eden 69 yaşındaki Yaşar Başkır, yaklaşık 50 yıldır Alpullu Caddesi üzerindeki aynı noktada seyyar arabasıyla çekirdek satışı gerçekleştiriyor. Mesleğe başladığı ilk günden bu yana çizgisini bozmayan Başkır, özverili çalışmasıyla ilçe sakinlerinin gönlünde taht kurmuş durumda.

3 ÇOCUĞUNU BU İŞLE BÜYÜTTÜ

Yaklaşık yarım asır boyunca tezgahının başından ayrılmayan Başkır, elde ettiği kazançla 3 çocuğunu büyütüp evlendirdiğini belirterek mesleğinin yaşamındaki yerini vurguladı. Uzun yıllardır aynı adreste hizmet vermenin kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü ifade eden usta esnaf, "Yıllardır bu işten ekmeğimi kazanıyorum. Yarım asırdır aynı yerde çekirdek satıyorum; burada müşterilerimizle sohbet ediyor, yıllardır tanıdığımız insanları görüyoruz. Bu iş artık hayatımın bir parçası oldu. Türkiye’nin birçok noktasına ve Avrupa’ya da çekirdek gönderiyorum. Sağlığım elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim" dedi.

"ONU GÖRMEYİNCE BİR ŞEY EKSİK GELİYOR"

Yıllardır aynı tezgahtan alışveriş yapan bölge sakinlerinden Tekin Temel ise Yaşar Başkır'ın Hayrabolu için simge bir isim haline geldiğini dile getirdi. Çocukluğundan beri aynı noktadan çekirdek aldığını aktaran Temel, "Yaşar ağabey yıllardır aynı yerde satış yapıyor. Yıllardır onu orada görmek bizim için alışılmış bir görüntü. Onu burada görmeyince sanki bir şey eksikmiş gibi geliyor. Hayrabolu’da birçok kişinin çocukluğundan beri tanıdığı, bildiği bir insan" ifadelerini kullandı.

İlçede yılların simgesi haline gelen Yaşar Başkır, seyyar tezgahının başında hem komşuluk ilişkilerini yaşatmaya hem de ekmeğini kazanmaya devam ediyor.