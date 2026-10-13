Kaynak: İHA

Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyünde yaşayan Islah ailesi, kasım ayında silahaltına alınacak torunları Ali Efe İslah'ın isteği üzerine dört dönümlük tarlalarına yeşil fasulye dikti. Yaklaşık iki aylık bakım sürecinin ardından olgunlaşan ürünlerin tarladaki ilk hasadı aile bireylerinin katılımıyla neşeyle gerçekleştirildi.

DÖNÜM BAŞINA 200 KİLOGRAMA YAKIN VERİM

İlk kez yeşil fasulye yetiştirmelerine rağmen beklentilerinin üzerinde verim alan aile, dönüm başına yaklaşık 150 ila 200 kilogram ürün elde etti. Piyasada kilogramı 70-80 TL bandında alıcı bulan yeşil fasulyeden elde edilen gelirin tamamı, Ali Efe’nin askerlik sürecindeki ihtiyaçları ve harçlığı için kullanılacak.

"BABAANNE BURAYI EKİP BENİ ASKERE SALACAKSIN DEDİ"

Torununun askerlik masrafları için üretime başladıklarını dile getiren babaanne Selver Islah, "Torunum çok çalışkan, kıymetli bir çocuk. 'Babaanne burayı ekip beni askere salacaksın, parasıyla askere gideceğim' dedi. Allah nasip etti, her yer fasulye torbası oldu. Onu bu parayla dualarla askere uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.

Anne Selma İslah ise iki ay gibi kısa bir sürede aldıkları verimden çok memnun kaldıklarını belirterek, bölgedeki tüm çiftçilere yeşil fasulye üretimini tavsiye ettiklerini dile getirdi.