Kaynak: İHA

Kuzey Amerika kökenli olan ve yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çeken aronya meyvesi, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Kayı Mahallesi'nde üretilmeye başlandı. Üretici Erdem Erçam, sağlık açısından sunduğu geniş fayda yelpazesi nedeniyle "süper meyve" adıyla anılan ürünün bölgedeki üretim süreçlerini anlattı.

Türkiye'de ilk olarak 2012 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde araştırması yapılan ve 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bahçeleştirilen aronya, 6 ila 6,5 pH değerindeki toprak yapısını seviyor.

"İLAÇ DEĞİL EK GIDA: ANTİOKSİDAN DEĞERİ EN YÜKSEK MEYVE"

Aronya meyvesinin sağlık üzerindeki etkilerine vurgu yapan üretici Erdem Erçam, ürünün ilaç niteliğinde olmadığının ancak güçlü bir şifa kaynağı ve ek gıda olduğunun altını çizdi.

Erçam, "Bu meyve şeker ve kanser hastalarına ek gıda olarak tavsiye ediliyor. İlaç değildir. Bildiğim kadarıyla şu anda ülkemizde antioksidan değeri en yüksek olan meyvelerden bir tanesi. Çevremizdeki denemelerde şekeri düşürmede fayda sağladığını gözlemledik. Çocuklarda bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

1 KİLOSUNDAN 8 LİTRE MEYVE SUYU ELDE EDİLİYOR

Tadı biraz buruk olduğu için toptan satışı tercih edilen ve kurutularak çayı da yapılabilen aronyanın oldukça verimli bir kullanım alanı bulunuyor. Üretici Erçam, 1 kilo aronyanın suyu çıkarıldıktan sonra 8 litre suya karıştırılarak meyve suyu haline getirilebildiğini kaydetti.

Üretici Erçam ayrıca, erken dönemde toplanan aronyanın tadının daha buruk olduğunu, 20 Ekim civarında hasat edilen meyvelerin ise lezzet bakımından en ideal seviyeye ulaştığını belirterek bu bitkiye devlet desteği verilmesinin üretimi artıracağını sözlerine ekledi.