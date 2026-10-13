Kaynak: İHA

Kış turizminin gözde merkezlerinden Palandöken Dağı, bu kez renkli bir yaban hayatı görüntüsüne ev sahipliği yaptı. Zirveye yakın alanlarda ortaya çıkan iki tilkinin doğadaki samimi anları, bölgedekiler tarafından ilgiyle takip edildi.

DOĞADAKİ ŞEFKAT MASKESİZ YANSIDI

Kaydedilen görüntülerde, tilkilerden birinin eşini özenle yalayarak temizlediği, diğer tilkinin ise bu esnada oldukça sakin ve keyifli bir şekilde beklediği görüldü. Doğada nadir rastlanan bu yakınlık ve dostane tavırlar, izleyenlerin içini ısıtırken Palandöken'in zengin yaban hayatı çeşitliliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.