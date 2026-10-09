Kaynak: İHA

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), danışanlarının rehabilite süreçlerine katkı sunan anlamlı bir etkinliğe imza attı. Danışanların yıl boyunca çeşitli kurs ve eğitimlerde ürettiği el emeği göz nuru çalışmalar, düzenlenen Hayır Panayırı ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

SAĞLIK YÖNETİMİ AÇILIŞTA BİR ARAYA GELDİ

Panayırın açılış törenine İl Sağlık Müdür Vekili Gülşah Taş, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı ve TRSM Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Mustafa Akkuş'un yanı sıra birim müdürleri ile merkez danışanları katıldı. Stantları gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar; ahşap objeler, takılar, örgü işleri ve resimlerden oluşan sergideki ürünleri yakından inceledi.

"SADECE BİR SERGİ DEĞİL, SOSYAL HAYATA KATILIM PROJESİ"

Etkinliğin hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TRSM Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, organizasyonun bir serginin ötesinde sosyal entegrasyon projesi niteliği taşıdığını vurguladı. Akkuş, "Merkezimizin bir yıl boyunca ürettiği ahşap, örgü, takı ve resim gibi çalışmalarını sergiliyoruz. Amacımız danışanlarımızın toplum içinde kaybettikleri yetenekleri yeniden kazanmalarını sağlamak ve sosyal hayata katılımlarını artırmaktır" ifadelerini kullandı.

DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ'NE DİKKAT ÇEKİLDİ

Panayırın toplumsal farkındalık açısından taşıdığı öneme değinen Akkuş, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında belirlenen "Gerçek Yaşam, Gerçek Değişim" temasına vurgu yaptı. Akkuş, danışanların hayatındaki olumlu değişimlerde küçük bir dokunuşun büyük fark yarattığına dikkati çekti.

"KENDİLERİNİ DEĞERLİ VE KIYMETLİ HİSSEDİYORLAR"

Halk Eğitimi Merkezi eğitmenlerinin katkılarıyla düzenlenen kursların danışanlar üzerindeki psikolojik etkisini aktaran TRSM Sosyal Hizmet Uzmanı ise yapılan çalışmaların özgüveni artırdığını belirtti. Uzman, "Danışanlarımız ortaya koydukları emekleri gördüklerinde kendilerinin değerli olduğunu kavrıyorlar. Bu süreç onların toplum içerisinde kendi ayakları üzerinde durabilmelerine destek sağlıyor" şeklinde konuştu.

İki gün boyunca ziyarete açık kalacak olan Hayır Panayırı, vatandaşları dayanışma ve farkındalık çatısı altında buluşturmaya devam edecek.