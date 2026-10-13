TV8 ekranlarının fenomen gastronomi yarışması MasterChef Türkiye’de, dün akşam Buse’nin gözyaşları içinde ana kadroya veda etmesinin ardından yeni haftanın heyecanı başladı.
MasterChef Türkiye’de 12 Ekim sürprizi yaşandı: İşte nefes kesen mücadelede kazananlar
MasterChef Türkiye’de 12 Ekim Pazartesi akşamı kaptanlık heyecanı yaşandı. Mavi Takım kaptanlığını kim kazandı? Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın takımlarını belirleyecek mücadelede merak edilenler ve son gelişmeler...Kaynak: Haber Merkezi
12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde, şef ceketini giymeye bir adım daha yaklaşmak isteyen yarışmacılar, haftanın kaderini belirleyecek "Kaptanlık Oyunu" için tezgâh başına geçti.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri koltuğunda oturduğu mücadelede heyecan doruğa çıktı.
Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi Takım kaptanı ve Kırmızı Takım kaptanı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026 sezonunda heyecan, haftanın takımlarını ve yarışmacıların stratejilerini belirleyecek pazartesi mücadelesiyle hız kesmeden sürüyor
. Eleme gecesinin stresini geride bırakarak yeni haftada şef ceketine bir adım daha yaklaşmak isteyen yarışmacılar, 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümde Mavi Takım kaptanlığını kazanmak için tezgâh başına geçti.
Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
12 Ekim MasterChef takımları nasıl oluştu?
12 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef’te yeni haftanın ilk mücadelesinde şefler, yarışmacılardan ustalık ve incelik gerektiren geleneksel bir lezzet hazırlamalarını istedi.
Mavi Takım kaptanlığını Muhammed kazanırken Kırmızı Takım'ın kaptanı ise Kübra oldu.