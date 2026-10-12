Türkiye'nin en son patates hasadı başlıyor: Rekor rekolte bekleniyor

Türkiye'de patates sökümünün en son yapıldığı Sivas'ta 100 bin dekarlık alanda hasat için gözler 29 Ekim'e çevrildi. Kabuğunun kalınlaşması ve aromasının güçlenmesi için geleneksel tarihi bekleyen üreticiler, bol yağışların da etkisiyle bu yıl 500 bin tonun üzerinde rekolte hedefliyor.