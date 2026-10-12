Sonbahar mevsimine rağmen Kuşadası'nda yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 24 dereceyi bulmasıyla birlikte, deniz ve güneş keyfi yapmak isteyenler sahil şeridine akın etti.
SAHİLLERDE HAREKETLİLİK TAVAN YAPTI
Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Kuşadası sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler ekim ayının ortasında serin sulara atlayıp yüzmenin tadını çıkarırken, kimileri de kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Yaz aylarını aratmayan görüntülere ev sahipliği yapan ilçede sıcak havanın keyfini çıkaranlar, deniz sezonunu uzatmanın mutluluğunu yaşadı.