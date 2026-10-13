Survivor 2027'nin yeni formatı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu.
Acun Ilıcalı'dan Survivor 2027 müjdesi: İki yıldız takım kaptanı olacak, büyük ödül dudak uçuklattı
Survivor 2027’de dengeleri değiştirecek yeni format açıklandı. Turabi ve Ogeday detayı dikkat çekerken 10 milyon TL’lik ödül heyecanı artırdı. Peki, yeni sezonda izleyicileri neler bekliyor? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...Kaynak: Haber Merkezi
Yeni sezonda Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken takım kaptanları olacak.
Gönüllü yarışmacılar ise 10 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak için mücadele edecek.
Peki, Survivor 2027 ne zaman başlayacak, yeni format nasıl olacak ve yarışmaya nasıl başvurulacak?
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor, 2027 sezonunda farklı bir konseptle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, yayımladığı tanıtım videosuyla Survivor 2027'nin yeni formatını duyurdu.
Yarışmanın önceki sezonlarında şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in kaptanlık yapacağı yeni sezonda gönüllü yarışmacılar, 10 milyon TL'lik ödülü kazanmak için mücadele edecek.
SURVIVOR 2027 YENİ FORMATI NASIL OLACAK?
Survivor 2027'de yarışmacıların mücadelesi, geçmişte şampiyonluk kazanan iki ismin kaptanlığında şekillenecek.
Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken, yeni sezonda takımların başında yer alacak.
Acun Ilıcalı'nın paylaştığı tanıtım videosunda gönüllü adayları, Turabi ve Ogeday'ın takımlarında yer almaya davet edildi. Böylece yeni sezonda, daha önce yarışmayı kazanan iki ismin kaptanlığında kurulacak takımlar arasındaki rekabet ön plana çıkacak.
SURVIVOR 2027'DE TURABİ VE OGEDAY KAPTAN OLACAK
Survivor tarihinin tanınmış isimleri Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken, 2027 sezonunda takım kaptanlığı görevini üstlenecek.
2014 ve 2015 sezonlarında şampiyon olan Turabi, yarışmayı iki kez üst üste kazanan isimlerden biri olarak öne çıkmıştı. Ogeday ise Survivor 2017 ve Survivor All Star 2024 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.
İki eski şampiyonun yeni sezonda kaptan olarak karşı karşıya gelmesi, Survivor 2027 için açıklanan yeni formatın temelini oluşturuyor.
SURVIVOR 2027 BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?
Survivor 2027'nin büyük ödülü 10 milyon TL olarak açıklandı. Acun Ilıcalı, yeni sezonun tanıtımında gönüllü yarışmacıları bu ödül için mücadele etmeye davet etti.
Ödülün hangi yarışmacıya ve hangi koşullarda verileceğine ilişkin ayrıntılı kurallar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
SURVIVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2027'nin 1 Ocak 2027 tarihinde başlaması planlanıyor. Acun Ilıcalı, daha önce TV8'de yayımlanan Gel Konuşalım programında yeni sezonun başlangıcı için 1 Ocak tarihini işaret etmişti.
Yarışmanın kesin yayın takvimi ve yeni sezon kadrosunun tamamı henüz açıklanmadı.
SURVIVOR 2027 BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Survivor 2027 için yayımlanan yeni sezon tanıtımında gönüllü adaylarına başvuru çağrısı yapıldı. Adaylar, Turabi veya Ogeday'ın takımında yer almak ve 10 milyon TL'lik ödül için yarışmak üzere davet edildi.
Başvuru şartları, yarışmacı seçim süreci ve takımların nasıl oluşturulacağına ilişkin ayrıntıların resmî Survivor kanallarından duyurulması bekleniyor.