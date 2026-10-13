Acun Ilıcalı'dan Survivor 2027 müjdesi: İki yıldız takım kaptanı olacak, büyük ödül dudak uçuklattı

SURVIVOR 2027 BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Survivor 2027'nin büyük ödülü 10 milyon TL olarak açıklandı. Acun Ilıcalı, yeni sezonun tanıtımında gönüllü yarışmacıları bu ödül için mücadele etmeye davet etti.

Ödülün hangi yarışmacıya ve hangi koşullarda verileceğine ilişkin ayrıntılı kurallar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.